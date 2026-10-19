Prima pagină » Actualitate » Audierea miniștrilor din guvernul Niculescu continuă: Alexandru Stoica, Florin Barbu, Dumitru Chisăliță, aviz favorabil. Comisiile parlamentare îl audiază pe Radu Oprea, ministrul propus la Apărare

Audierea miniștrilor din guvernul Niculescu continuă: Alexandru Stoica, Florin Barbu, Dumitru Chisăliță, aviz favorabil. Comisiile parlamentare îl audiază pe Radu Oprea, ministrul propus la Apărare

Elena PopescuLuiza DobrescuOlga Borșcevschi
Audierea miniștrilor din guvernul Niculescu continuă: Alexandru Stoica, Florin Barbu, Dumitru Chisăliță, aviz favorabil. Comisiile parlamentare îl audiază pe Radu Oprea, ministrul propus la Apărare
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Miniștrii propuși să facă parte din Guvernul condus de Luca Niculescu intră, luni, 19 octombrie, în fața comisiilor parlamentare pentru audieri. Cabinetul format din reprezentanți PSD și independenți trebuie să treacă de această etapă înaintea votului de învestitură, programat marți, în plenul reunit al Parlamentului. Primele avize favorabile ale zilei au fost obținute de Florin Barbu (propus la Agricultură), Alexandru Stoica (propus la Dezvoltare) și de Dumitru Chisăliță (propus la Energie). 

UPDATE, 14:10 – Începe audierea lui Daniel Zamfir

La această oră începe audierea lui Daniel Zamfir, ministrul propus de PSD la Economie.

UPDATE, 14:05 – Aviz favorabil pentru Dumitru Chisăliță

Ministrul propus la Energie, Dumitru Chisăliță, a obținut la rândul lui un aviz favorabil în urma audierilor cu 39 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” și o abținere.

UPDATE, 13:45 – Începe audierea ministrului propus la Apărare

Comisiile parlamentare îl audiază pe Radu Oprea (PSD), ministrul propus la Apărare.

UPDATE, 13:15 – Al doilea aviz pozitiv – Alexandru Stoica, Dezvoltare

Aviz pozitiv și pentru Alexandru Stoica, ministrul propus la Dezvoltare.

Membrii comisiilor de specialitate au avizat nominalizarea lui Stoica cu 27 de voturi „pentru”, 15 voturi „împotrivă”.

UPDATE, 13:13 – A început a treia audiere a zilei, cea a ministrului propus la Energie, Dumitru Chisăliță

Dumitru Chisăliță, audiat pentru funcția de ministru al Energiei, a declarat că centralele pe cărbune trebuie scoase din funcțiune doar când avem ce să punem în loc.

„O prioritate, prin programul de guvernare, sunt noile capacități de producere de energie electrică. Ne propunem 5.800 de MW de noi capacități, până la final de 2027. Menționez centralele Mintia și Iernut, aproape finalizate. (…) Exploatarea gazelor din Marea Neagră va începe în primul semestru din 2027. Punerea în exploatare este foarte importantă”, a declarat Dumitru Chisăliță.

UPDATE, 12:58 – Florin Barbu primeşte aviz favorabil pentru portofoliul Agriculturii

Ministrul propus pentru portofoliul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

Membrii comisiilor de specialitate au avizat nominalizarea lui Barbu pentru portofoliul de la Agricultură cu 18 de voturi „pentru”, 12 voturi „împotrivă”.

UPDATE, 12:56 – AUR nu votează Guvernul Niculescu și ar susține o eventuală moțiune de cenzură împotriva acestuia

Parlamentarii AUR nu vor vota învestirea Guvernului Niculescu, nu vor participa la audierile miniștrilor propuși din comisiile parlamentare și este dispus să susțină o eventuală moțiune de cenzură depusă de un alt partid, au anunțat, luni, reprezentanții AUR.

„Moțiunea de cenzură este un instrument democratic la care opoziția apelează și nu văd ce ne-ar putea împiedica ca la un moment dat să votăm o moțiune depusă de PNL sau ei să voteze o moțiune depusă de noi. Nu văd care este impedimentul. Până la urmă, scopul opoziției este să demită Guvernul pentru că are politici publice proaste și să vină cu alte politici publice mai bune”, a declarat, într-o conferință de presă, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

UPDATE, 12:50 – Kelemen Hunor: „Vom semna cu premierul Luca Niculescu un acord de susținere pe șase luni”

Kelemen Hunor a anunțat că UDMR va semna un acord de susținere pe 6 luni cu premierul Luca Niculescu.

„Costul energiei a crescut, crește, iar oamenii cei mai vulnerabili au nevoie de ajutorul guvernului. Toate aceste lucruri ne împing în direcția de a vota acest guvern și de a da posibilitatea guvernului condus de Luca Niculescu să facă tot ce crede că e mai bine și, bineînțeles, să arate alternativa la guvernul care a fost demis în mai. Asta este decizia noastră. Vom semna cu premierul Luca Niculescu un acord de susținere pe șase luni, până în aprilie, până în mai”, a anunțat Kelemen Hunor, în cadrul unei declarații de presă susținute la Palatul Parlamentului.

El a precizat că acordul este unul „scurt”, cu prevederi „simple”, care va fi făcut public după semnare.

„Prevederile sunt extrem de simple. Nu există nimic special, vorbim de rectificare, de buget, de deficit, de acea direcție care trebuie menținută ca să nu intrăm în alte încurcături din punct de vedere al bugetului. Sigur, are două puncte legate de minoritățile etnice, de minoritatea maghiară, privind învățământul și drepturile. Nu scrie acolo nimic altceva decât că se păstrează ceea ce s-a obținut atât în învățământul în limba maternă, cât și în privința celorlalte drepturi”, a spus Kelemen Hunor.

UPDATE, 12:33 – A început a doua audiere a zilei

Comisiile parlamentare îl audiază pe Alexandru Stoica (PSD), propus ministru pentru Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație.

„Proiectele adresate comunităţilor locale pentru mine nu au culoare politică. (…) La minister nu înseamnă întotdeauna să alocăm bani, înseamnă investiţii. (…) Nu am nevoie de o acomodare la minister, cunosc foarte bine acest minister”, a spus Stoica.

Audierea lui Florin Barbu este încă în desfășurare.

UPDATE, 12:00 – A început audierea lui Florin Barbu

Primul audiat este propunerea PSD pentru ministerul Agriculturii, Florin Barbu.

La începutul audierii, Ionel Ciunt (PSD), președintele Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaților, l-a botezat „prim-ministru” pe Florin Barbu.

„Să îi acordăm un timp domnului prim-ministru desemnat….ministru desemnat”, a transmis președintele de ședință la începutul audierii lui  Barbu.

Membrii comisiei au început să aplaude.

„Cine știe pe viitor…”, a continuat acesta.

„Am rugămintea sa ne unim cu toții (…) pentru a deblocat situația fermierilor români (…) care a luat-o într-o direcție greșită. Este o perioadă dificilă și următoarele programe pentru fermieri sunt: deblocarea ajutoarelor de stat pentru fermierii români. Trebuie să acordăm fermierilor români credite cu o dobândă fixă de 1,95%, iar tot ce înseamnă ROBOR și comisioane să fie suportate de Ministerul Agriculturii”, a spus Barbu.

UPDATE, 10:50 – Siegfried Mureșan, fost premier desemnat: În condiții normale, Guvernul Luca Niculescu nu merită votat

Fostul premier desemnat din partea PNL-USR-UDMR, Siegfried Mureșan, a transmis, pe Facebook, că acest guvern nu ar merita votat în condiții normale.

„În condiții normale, acest guvern nu ar merita votat, însă suntem conștienți că, pentru a rezolva urgențele care s-au acumulat de la declanșarea crizei generate de moțiunea de cenzură PSD-AUR, țara are nevoie de un guvern”, precizează Mureșan.

„Să vină cu rectificarea bugetară, să propună bugetul pentru 2027 și să nu crească deficitul”, spune al treilea premier desemnat de Nicușor Dan în mesajul său dinaintea începerii audierilor miniștrilor propuși.

UPDATE, 10:30 – Ședință de grup la UDMR

Deputatul UDMR Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al uniunii, a declarat pentru Gândul că UDMR va semna „100%” acordul de susținere cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Potrivit acestuia, parlamentarii UDMR se reunesc luni, de la ora 11:00, într-o ședință de grup, așa cum a fost anunțat încă de duminică seara.

Știrea inițială: 

Audierile miniștrilor sunt programate pe parcursul a două zile, luni și marți, urmând ca votul final să fie dat în după-amiaza zilei de 20 octombrie. Premierul desemnat a depus la Parlament, pe 15 octombrie, atât lista membrilor Cabinetului, cât și programul de guvernare.

Două zile de audieri pentru miniștrii lui Luca Niculescu

Potrivit calendarului stabilit de Parlament, audierile vor începe luni, 19 octombrie, la ora 12:00, și se vor desfășura până la ora 20:30. Procedura va continua marți, 20 octombrie, între orele 9:00 și 12:00.

Fiecare ministru propus va trebui să răspundă întrebărilor parlamentarilor din comisiile de specialitate, care vor analiza pregătirea candidaților și prioritățile acestora pentru ministerele pe care ar urma să le conducă. La final, comisiile vor emite avize consultative. Un eventual aviz negativ nu împiedică automat candidatul să facă parte din Guvern, decizia finală aparținând plenului reunit al Parlamentului.

Marți, de la ora 14:00, premierul desemnat Luca Niculescu va prezenta programul de guvernare și componența Cabinetului în fața deputaților și senatorilor.
Vor urma dezbaterile parlamentare și votul de învestitură, care se va desfășura secret, cu bile.

Cine sunt cei 19 membri ai Guvernului Luca Niculescu

Pentru a ajunge la Palatul Victoria, noul Executiv are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Cabinetul propus de Luca Niculescu este format din 19 membri, dintre care 11 sunt susținuți de PSD, iar opt sunt independenți, inclusiv premierul desemnat.

Lista completă:
* Prim-ministru: Luca-Alexandru Niculescu (independent)
* Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)
* Transporturi și Infrastructură: Ștefan-Ovidiu Popa (PSD)
* Finanțe: Alexandru Nazare (independent)
* Afaceri Externe: Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent)
* Justiție: Radu Marinescu (PSD)
* Apărare Națională: Ștefan-Radu Oprea (PSD)
* Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism: Daniel-Cătălin Zamfir (PSD)
* Ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială: Costinel-Bogdan Dumitru (independent)
* Energie: Dumitru Chisăliță (independent)
* Agricultură și Dezvoltare Rurală: Florin-Ionuț Barbu (PSD)
* Mediu, Ape și Păduri: Natalia-Elena Intotero (PSD)
* Dezvoltare, Lucrări Publice și Administrație: Marcel-Alexandru Stoica (PSD)
* Investiții și Proiecte Europene: Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD)
* Muncă, Familie, Tineret și Solidaritate Socială: Petre-Florin Manole (PSD)
* Sănătate: Alexandru-Florin Rogobete (PSD)
* Educație și Cercetare: Valentin-Sorin Costreie (independent)
* Ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar: Sorin-Gabriel Ionescu (PSD)
* Cultură: Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan (independent).

PNL și UDMR au anunțat că sunt dispuse să voteze învestirea fără să intre la guvernare, iar USR a anunțat că va vota împotrivă.

Comentarii 1
  • Alec Alec

    Ilegitim, nelegal, lovitura de stat data de grupul mafiot-securist-privilegiat din devalizarea Romaniei! Niste marote puse in functii de grupuri de tip mafiot-criminal atat din Romania cat si din afara ei! DESTEAPTA-TE ROMANE!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI „EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Cristian Șoaita, invitat după victoria giuleștenilor cu Corvinul
13:28
„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Cristian Șoaita, invitat după victoria giuleștenilor cu Corvinul
FLASH NEWS Șoferii din București trebuie să meargă la o altă adresă pentru a-și recupera permisul auto. Unde funcționează noile ghișee, din 19 octombrie
13:12
Șoferii din București trebuie să meargă la o altă adresă pentru a-și recupera permisul auto. Unde funcționează noile ghișee, din 19 octombrie
NEWS ALERT „Lunea groazei” în nordul Capitalei. Este haos în trafic pe platforma Pipera, în prima zi lucrătoare cu sens unic pe Dimitrie Pompeiu. Calvarul va dura peste două luni
12:45
„Lunea groazei” în nordul Capitalei. Este haos în trafic pe platforma Pipera, în prima zi lucrătoare cu sens unic pe Dimitrie Pompeiu. Calvarul va dura peste două luni
ULTIMA ORĂ Cutremur în România, în zona Vrancea. Seismul, cel mai puternic din 2026. ISU București – Ilfov verifică starea clădirilor din Centrul Istoric
12:03
Cutremur în România, în zona Vrancea. Seismul, cel mai puternic din 2026. ISU București – Ilfov verifică starea clădirilor din Centrul Istoric
NEWS ALERT Accident grav în Tunari. Un TIR a intrat într-o mașină de gunoi. Șoferul a fost rănit grav
11:33
Accident grav în Tunari. Un TIR a intrat într-o mașină de gunoi. Șoferul a fost rănit grav
FLASH NEWS UDMR votează Guvernul Niculescu, dar nu exclude demiterea acestuia după doar câteva luni. Csoma Botond: „E greu de spus cât va rezista”
11:11
UDMR votează Guvernul Niculescu, dar nu exclude demiterea acestuia după doar câteva luni. Csoma Botond: „E greu de spus cât va rezista”
Mediafax
Rusia mai are 60 de zile de răgaz? Marco Rubio explică planul lui Trump
Digi24
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea
Cancan.ro
Ultimele cuvinte ale lui Pablito. Ce a spus nepotul interlopului Adrian Mogoș înainte să moară este cutremurător
Prosport.ro
„De la obraz”: Corina Caragea, surprinsă neplăcut în America! Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit ce a nemulțumit-o la New York
Adevarul
Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare și cât durează până intră prima pensie
Mediafax
Putin vrea să decidă soarta Ucrainei cu Trump și Xi, FĂRĂ Zelenski
Click
O familie de polonezi a îngropat o comoară înainte de a fugi în România. Descoperirea făcută după 80 de ani
Digi24
Trump, nou atac la adresa lui Zelenski: Nu vrea să pună capăt acestui război şi probabil că niciodată n-a vrut
Cancan.ro
Ispita Gabriella, ordin de protecție împotriva 'principesei' Bianca?! Ce i-a făcut soția Prințului Marco
Ce se întâmplă doctore
Se modifică ajutorul de 1.000 de lei pentru copiii cu dizabilități. Cine primește mai puțini bani din 2027 și cine pierde sprijinul
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutremur în România: Ce faci dacă mașina e avariată de bucăți căzute de pe o clădire sau alte elemente stradale
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un sistem ascuns de curățare al ochiului
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ: Și-a ucis mama și tatăl vitreg!
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina
FLASH NEWS Un parlamentar australian a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit intenționat cu o mașină. O echipă antitero anchetează incidentul
13:48
Un parlamentar australian a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit intenționat cu o mașină. O echipă antitero anchetează incidentul
FLASH NEWS Kelemen Hunor a semnat un acord politic cu Luca Niculescu. Care sunt condițiile impuse de UDMR pentru susținerea guvernului
13:42
Kelemen Hunor a semnat un acord politic cu Luca Niculescu. Care sunt condițiile impuse de UDMR pentru susținerea guvernului
CONTROVERSĂ Scandal la audierea lui Florin Barbu pentru Ministerul Agriculturii. Replici acide între candidatul PSD și Adrian Cozma: „Ați fost ministru-catastrofă”/ ”Fermierii au nevoie de soluții, nu de circ”
13:13
Scandal la audierea lui Florin Barbu pentru Ministerul Agriculturii. Replici acide între candidatul PSD și Adrian Cozma: „Ați fost ministru-catastrofă”/ ”Fermierii au nevoie de soluții, nu de circ”
REACȚIE O asociație care luptă împotriva discriminării a depus plângere la CNCD împotriva deputatei USR Diana Stoica, după mesajul homofob trimis pe grupul de WhatsApp al Comisiei pentru afaceri europene
12:42
O asociație care luptă împotriva discriminării a depus plângere la CNCD împotriva deputatei USR Diana Stoica, după mesajul homofob trimis pe grupul de WhatsApp al Comisiei pentru afaceri europene
FLASH NEWS Criză în Franța după violențele de stradă. Ministrul de Interne a vrut să demisioneze, dar Macron l-a refuzat: „Cei care au distrus trebuie să plătească. Vom fi intransigenți”
11:27
Criză în Franța după violențele de stradă. Ministrul de Interne a vrut să demisioneze, dar Macron l-a refuzat: „Cei care au distrus trebuie să plătească. Vom fi intransigenți”
DEZVĂLUIRI Documente CNSAS desecretizate în legătură cu Șantierul Naval Tulcea. De la lipsuri și dezorganizare la elevi expuși gazelor toxice
10:37
Documente CNSAS desecretizate în legătură cu Șantierul Naval Tulcea. De la lipsuri și dezorganizare la elevi expuși gazelor toxice

Cele mai noi

Trimite acest link pe