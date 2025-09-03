Prima pagină » Actualitate » Au încercat să-l „facă” pe ministru cu jumătate milion de lei. Dragoș Pîslaru a demis directorul, iar funcționarii sunt cercetați disciplinar

Au încercat să-l „facă" pe ministru cu jumătate milion de lei. Dragoș Pîslaru a demis directorul, iar funcționarii sunt cercetați disciplinar

Luiza Dobrescu
03 sept. 2025, Actualitate
Ministrul Dragoș Pîslaru, de la Investiții și Proiecte  Europene, a descoperit că mai mulți angajați și un director al unei entități regionale, subordonate mergeau la traininguri internaționale, câte 30 în grup, pe bani publici. Așa că, l-a demis pe șef, iar pe angajați i-a băgat în comisia de disciplină. 

Ministrul MIPE a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că subordonații dintr-o instituție regională mergeau la cursuri la Nisa și Larnaca pe banii statului și se cazau la hoteluri de 4 și 5 stele. Costurile ajung pe la jumătate de milion de lei, mai scrie ministrul pe facebook.

„Este vorba de o instituție din subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu statut de ordonator terțiar de credite. Tradus în limba română: o instituție care își poate aproba singură cheltuieli din banii publici.

Așadar, conducerea acestei instituții a aprobat două „sesiuni de training” a câte cinci zile, una la Nisa, pe Coasta de Azur (1-5 septembrie, hotel de 4 stele), iar cealaltă la Larnaca, o stațiune cunoscută din Cipru (15-19 septembrie, hotel de 5 stele).

La aceste „sesiuni de training” urmau să participe 30 de angajați ai instituției respective, între care și — bineînțeles — însuși directorul care a aprobat aceste cheltuieli.

Costul total? Jumătate de milion de lei (107.000 Euro).”

„Bolojan a cerut reducerea deplasărilor externe, de altfel am avut o circulare internă în minister pe subiectul acesta, și i-am comunicat explicit că nimeni nu pleacă pe banii statului”, spune ministrul Pîslaru.

Cele două deplasări au fost anulate, de ochii ministrului, însă ulterior a aflat că persoanele respective au recumpărat biletele de avion și și-au luat concediu de la serviciu, ca să poată merge în Franța și Cipru.

„Am aflat în cursul zilei de vineri când, într-adevăr, s-au anulat cele două deplasări. E bine, luni, când eram la Bruxelles, am fost informat că domnul director și-a dat singur concediu și-a aprobat concediul și pentru alți colegi care figurau pe lista de participanți la acest training, alții au cerut să participe în telemuncă, astfel încât am verificat cu compania de transport și șapte participanți la acest training au plecat la Nisa cu biletele de avion care au fost recumpărate deja”, a mai povestit Pîslaru.

Sfidarea subalternilor n-a rămas nepedepsită de ministru. În aceeași conferință, el a anunțat că directorul a fost demis, iar colegii de training au fost băgați în comisia de disciplină.

 „Astăzi am dispus demiterea directorului respectiv, în acest moment o să afle domnul director că atunci când se întoarce de la Nisa se va întoarce fără să mai fie director, mai mult decât atât am cerut sesizări disciplinare pentru toți colegii care au plecat în această excursie pe bani publici. 

Am trimis Corpul de control, alături de Autoritatea de Management, pentru a investiga toate detaliile și pentru a propune sancționarea persoanelor în cauză.”, a subliniat ministrul.

