Cel mai bun antidepresiv pentru funcționarii de la stat. 12 primării din România s-au dedulcit la vacanțe de lux-cursuri, pe bani publici

Orașul preferat de bogații lumii, Miami-SUA, pare a fi cel mai bun antidepresiv pentru funcționarii din administrațiile publice din România, amenințate de premierul Ilie Bolojan cu reducerile de personal. Se pare că sunt 12 primării, în țară, care vor trimite aici „delegații”, la cursuri, în luna octombrie.

După ce-a apărut în presă că o „delegație” a Primăriei Baia Mare, compusă din viceprimarul Ionuț Pîrvu și directorul de Comunicare-Cosmin Mesaroș, a programat un curs la Miami, ca să învețe „metodele de bună practică pentru persoanele de risc”, după cum spune primarul Doru Dăncuș, pentru Antena 3 CNN, a venit rândul ca acesta să dezvăluie că nu vor fi singurii funcționari publici din România care merg în SUA ca să învețe cum să combată sărăcia.

Potrivit edilului din Baia Mare, la Miami, vor ajunge în octombrie delegați a 12 primării din țară. Contactați ulterior de cei de la Antena 3 CNN, edilii din Primăria Cornereva(Caraș Severin)-Nicolae Novăcescu a declarat că oferta a fost declinată din ianuarie, însă a uitat „fata de la Achiziții să opereze în program”.

Au fost și primari, precum Mircia Gutău de la Râmnicu Vâlcea, care spune că a primit-o, însă a decis că „nu e un lucru serios”. La Caracal, însă, primarul Ion Doldurea spune că funcționarul pe care l-a trimis la cursul respectiv „și-a găsit sponsorizare”, deși edilul este acela care era interesat ca „băiatul ăsta din comunitate să învețe ceva”.

Premierul Bolojan a dat publicității o listă cu județele unde ar trebui să fie făcute reduceri de personal în sectorul public administrativ. Este vorba despre un total de 13.098 de posturi din 1.655 de primării.

Cele mai multe ar trebui să fie operate în Prahova(724 din 68 de primării); București(708 posturi din 7 primării); Argeș(649 din 48 de primării); Suceava(627 din 48 de primării) și Galați(522 din 61 de primării). În celelalte județe, numărul scade sub 500, de fiecare.

