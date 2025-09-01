Prima pagină » Actualitate » Angajații din Primăria Baia Mare merg la bogați, pe bani publici, ca să învețe cum stă treaba cu săracii

Luiza Dobrescu
01 sept. 2025, 08:44, Actualitate
În timp ce premierul Ilie Bolojan striga „austeritate” ca să se audă în toată țara, la Baia Mare se achiziționa prin licitație o deplasare la Miami(SUA), pe bani publici. Suma: 5.700 de euro fără TVA pentru 2 persoane, avion dus-întors și cazare în hotel de lux, fiecare cu camera lui. 

Pe 9 iulie, premierul a cerut reducerea cheltuielilor externe. Ca să arate că au înțeles mesajul, Primăria Baia Mare a desemnat doar 2 angajați pentru o deplasare la Miami, pentru 7 nopți, într-un hotel de lux.

Viceprimar Baia Mare, Ionuț Pîrvu

Director Comunicare Baia Mare, Cosmin Mesaroș

Cei 2 care vor învăța tocmai la Miami-Newport Beachside Hotel., în locul preferat al bogaților planetei, despre „gestiunea populației aflate în situație de risc”, sunt viceprimarul orașului-Ionuț Pîrvu  și șeful Direcției de Comunicare-Cosmin Mesaroș, scrie Antena 3 CNN.

Primarul, Doru Dăncuș, este total de acord cu o astfel de deplasare pentru că, spune acesta, viceprimarul are în atribuții Direcția de Asistență Socială și „de oriunde se poate învăța câte ceva”.

„Trebuie să facă şi viceprimarii ceva. Nu?”, întreabă retoric, primarul.

Cei 2 delegați ar urma să învețe despre activitățile care pot fi implementate pentru comunitățile de romi, a câte 15.000 lei de persoană, mai spune primarul Dăncuș. Mai ales că, mai spune acesta, premierul s-a referit la cei din administrația centrală, când a vorbit de reduceri de cheltuieli cu deplasările externe.

Și primarul are programată o deplasare în străinătate, pe 8 septembrie, alături de alți 5 subordonați, la Paris(Franța). Vor sta doar 3 zile și vor plăti doar 5.200 de euro, mai ales că vor merge să semneze un contract de finanțare cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Și tot SUA este țara preferată de o altă delegație de 4 persoane din partea Consiliului Județean Galați, de data aceasta, care va petrece perioada 5-13 septembrie într-un turneu de promovare și cooperare economică. Vor plăti 4.300 de euro fără TVA, doar biletele de avion, plus 11.500 de euro fără TVA, cazarea.

La CONPET se dau bonusuri de pensionare, ca la ROMSILVA

Nici achizițiile de microbuze la prețuri „fără concurență” nu s-au oprit. Consiliul Județean Cluj a cumpărat din bani proprii 6 microbuze electrice, cu peste 140.000(fără TVA) de euro bucata.

CONPET S.A., companie de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei, este operator în sistemul național de transport țiței și derivate prin conducte din România, cu 1.387 de angajați.

Directorul general, Dorin Tudora, a încasat anul trecut 71.600 lei, adică peste 14.300 de euro pe lună.

Ca și la Romsilva, și aici se acordă bonus de pensionare, pe lângă alte beneficii. Anul trecut, 17 angajați au luat aproape 600.000 lei la retragerea din activitate.

