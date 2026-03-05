AUR cere coaliției „să dovedească responsabilitate și respect față de români în aceste momente critice”

Liderii AUR au ieşit la atac împotriva coaliţiei de guvernare pe care o acuză de „meschine jocuri politice în timpul unei crize generate tot de actuala coaliție și agravate de războiul din Iran.”

AUR mai spune că liderii tuturor partidelor de coaliţie s-au înţeles asupra măsurilor premierului în ceea ce priveşte bugetul, însă există şi reprezentanţi ai anumitor formaţiuni politice care vor „să inducă în eroare opinia publică”, transmite partidul într-un comunicat de presă.

Ba mai mult, cei de la AUR, prin vocea senatorului Petrişor Peiu, susţin că Ilie Bolojan este atacat de partenerii de coaliţie „cu argumente preluate de la AUR, acuzându-l că impozitează fără milă categoriile vulnerabile în timp ce permite multinaționalelor să exporte profitul neimpozitat.”

„AUR a prezentat și soluțiile credibile pentru redresarea economiei”, se mai arată în acelaşi comunicat.

