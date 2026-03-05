Prima pagină » Actualitate » Bărbat din Brașov, arestat după ce și-a ucis fratele cu o rangă și i-a aruncat cadavrul într-un râu

Bărbat din Brașov, arestat după ce și-a ucis fratele cu o rangă și i-a aruncat cadavrul într-un râu

05 mart. 2026, 11:20, Actualitate
Bărbat din Brașov, arestat după ce și-a ucis fratele cu o rangă și i-a aruncat cadavrul într-un râu

Un bărbat de 59 de ani a fost arestat preventiv după ce și-ar fi ucis fratele mai mare, lovindu-l în mod repetat cu o rangă metalică, apoi aruncându-i trupul într-un râu din județul Brașov. Cadavrul victimei a fost descoperit abia după aproximativ șase săptămâni, relatează Mediafax. 

Cadavrul, descoperit în albia unui râu din Zărnești

Potrivit procurorilor de pe lângă Tribunalul Brașov, în data de 28 februarie autoritățile au fost alertate cu privire la prezența unui cadavru în albia râului Valea Prăpăstiilor, pe raza orașului Zărnești, din județul Brașov County.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că trupul aparținea unui bărbat a cărui identitate nu era cunoscută la acel moment. Victima prezenta multiple leziuni la nivelul capului, iar medicul legist a concluzionat că moartea a fost provocată de un traumatism cranio-cerebral produs prin lovituri repetate cu un obiect alungit. De asemenea, specialiștii au stabilit că decesul survenise cu aproximativ șase săptămâni înainte de descoperirea cadavrului.

Crima ar fi avut loc în urma unui conflict și pe fondul consumului de alcool

În urma cercetărilor, anchetatorii au ajuns la concluzia că principalul suspect este chiar fratele victimei. Procurorii au dispus reținerea acestuia, fiind cercetat pentru violență în familie în forma omorului, iar ulterior instanța a decis arestarea sa preventivă.

Anchetatorii susțin că, pe fondul conflictelor repetate dintre cei doi frați și al consumului de alcool, în 12 decembrie 2025, cei doi se aflau în curtea locuinței pe care o împărțeau. În timpul altercației, bărbatul de 59 de ani l-ar fi lovit de mai multe ori pe fratele său, în vârstă de 65 de ani, cu o rangă metalică de aproximativ un metru, în zona capului și a mâinilor, până când acesta nu a mai mișcat.

După comiterea crimei, suspectul ar fi transportat trupul victimei cu ajutorul unui căruț pentru butelii pe o distanță de câteva sute de metri, de la locuință până la râul Valea Prăpăstiilor, unde a aruncat cadavrul în apă.

AUTORUL RECOMANDĂ

Adulții din Generația Z consumă mai mult alcool decât milenialii, arată un studiu

Dramă într-o familie de români. „Mama doarme. Are spumițe la gură”. Ce s-a întâmplat, de fapt

Recomandarea video

Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Digi24
Iranul neagă că a tras o rachetă spre „țara vecină și prietenă” Turcia. Ce țintă cred oficialii de la Ankara că era vizată
Cancan.ro
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Războiul din Iran ar putea accelera trecerea la piețe financiare deschise 24/7
Click
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Doliu în lumea sportului! Și-a pus capăt zilelor la doar 42 de ani
Ce se întâmplă doctore
800 lei în plus la pensie pentru acești 1.800.000 de pensionari din România. Cine se încadrează
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
SUV-ul care trebuia să ajungă în Iran: cum s-a născut Mercedes-Benz G-Class
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Când și unde a fost descoperită cafeaua?
ECONOMIE China îți restabilește cea mai mică țintă de creștere economică din 1991
11:30
China îți restabilește cea mai mică țintă de creștere economică din 1991
RĂZBOI Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump
11:11
Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump
FLASH NEWS Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările”
11:00
Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările”
ACUZAȚII Fico îl acuză pe Zelenski că „minte” în privința avarierii conductei rusești de petrol Drujba: „Am imagini secrete. Ruta principală nu e avariată”
10:40
Fico îl acuză pe Zelenski că „minte” în privința avarierii conductei rusești de petrol Drujba: „Am imagini secrete. Ruta principală nu e avariată”
OPINIE Doru Bușcu semnează un text devastator, adresat președintelui: Ce te legeni, Nicule? / De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, râd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă mâine-ar fi votat să vă fie șef de stat
10:35
Doru Bușcu semnează un text devastator, adresat președintelui: Ce te legeni, Nicule? / De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, râd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă mâine-ar fi votat să vă fie șef de stat
INEDIT Maimuțica Punch a crescut prea mare pentru plușul său de la Ikea. Cum a fost văzut la zoo
10:33
Maimuțica Punch a crescut prea mare pentru plușul său de la Ikea. Cum a fost văzut la zoo

Cele mai noi

Trimite acest link pe