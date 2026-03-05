Bărbat din Brașov, arestat după ce și-a ucis fratele cu o rangă și i-a aruncat cadavrul într-un râu

Un bărbat de 59 de ani a fost arestat preventiv după ce și-ar fi ucis fratele mai mare, lovindu-l în mod repetat cu o rangă metalică, apoi aruncându-i trupul într-un râu din județul Brașov. Cadavrul victimei a fost descoperit abia după aproximativ șase săptămâni, relatează Mediafax.

Cadavrul, descoperit în albia unui râu din Zărnești

Potrivit procurorilor de pe lângă Tribunalul Brașov, în data de 28 februarie autoritățile au fost alertate cu privire la prezența unui cadavru în albia râului Valea Prăpăstiilor, pe raza orașului Zărnești, din județul Brașov County.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că trupul aparținea unui bărbat a cărui identitate nu era cunoscută la acel moment. Victima prezenta multiple leziuni la nivelul capului, iar medicul legist a concluzionat că moartea a fost provocată de un traumatism cranio-cerebral produs prin lovituri repetate cu un obiect alungit. De asemenea, specialiștii au stabilit că decesul survenise cu aproximativ șase săptămâni înainte de descoperirea cadavrului.

Crima ar fi avut loc în urma unui conflict și pe fondul consumului de alcool

În urma cercetărilor, anchetatorii au ajuns la concluzia că principalul suspect este chiar fratele victimei. Procurorii au dispus reținerea acestuia, fiind cercetat pentru violență în familie în forma omorului, iar ulterior instanța a decis arestarea sa preventivă.

Anchetatorii susțin că, pe fondul conflictelor repetate dintre cei doi frați și al consumului de alcool, în 12 decembrie 2025, cei doi se aflau în curtea locuinței pe care o împărțeau. În timpul altercației, bărbatul de 59 de ani l-ar fi lovit de mai multe ori pe fratele său, în vârstă de 65 de ani, cu o rangă metalică de aproximativ un metru, în zona capului și a mâinilor, până când acesta nu a mai mișcat.

După comiterea crimei, suspectul ar fi transportat trupul victimei cu ajutorul unui căruț pentru butelii pe o distanță de câteva sute de metri, de la locuință până la râul Valea Prăpăstiilor, unde a aruncat cadavrul în apă.

