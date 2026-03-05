China stabilește cea mai scăzută țintă de creștere economică din 1991 până în prezent

China a redus obiectivul anual de creștere economică la un interval de 4,5%-5%, cel mai scăzut obiectiv de expansiune din 1991, în contextul în care se confruntă cu provocări atât pe plan intern, cât și extern.

Detaliile au fost făcute publice în timpul celei mai mari reuniuni politice din China, cunoscută sub numele de „cele două sesiuni”, alături de publicarea unor detalii despre cel de-al 15-lea Plan cincinal pentru a doua cea mai mare economie a lumii.

China îți restabilește cea mai mică țintă de creștere economică din 1991

Beijingul își propune să-și remodeleze economia, deoarece se confruntă cu probleme precum consumul slab, o populație în scădere, o criză imobiliară continuă, tensiuni comerciale globale și o criză energetică cauzată de războiul din Iran.

Un analist chinez a declarat pentru BBC că ținta mai mică oferă Chinei „mai mult spațiu de gestionare a economiei” fără a fi obligată să își asume angajamente financiare uriașe doar pentru a atinge un obiectiv precis.

„China a folosit ținte flexibile și înainte, în special în timpul pandemiei, dar nu este norma”, a adăugat Jason Bedford de la grupul de cercetare al Institutului Asiatic de Est.

Obiectivele Chinei au fost incluse într-un raport publicat de premierul Li Qiang

Detalii privind obiectivul de creștere internă brută (PIB) al Chinei și obiectivele sale în cadrul celui mai recent plan cincinal au fost incluse într-un raport de 46 de pagini publicat de premierul Li Qiang.

Recomandările autorului: