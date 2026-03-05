Prima pagină » Actualitate » Care sunt cele mai violente zone din județul Vaslui. Bârladul pierde primul loc după mai mulți ani

Care sunt cele mai violente zone din județul Vaslui. Bârladul pierde primul loc după mai mulți ani

05 mart. 2026, 10:18, Actualitate
Care sunt cele mai violente zone din județul Vaslui. Bârladul pierde primul loc după mai mulți ani

Un raport prezentat de Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui arată cum a evoluat fenomenul infracțional în 2025 și care sunt cele mai violente zone din județ. Dacă în trecut zona Bârlad era considerată cea mai problematică, în prezent zona Vaslui conduce clasamentul după numărul total de fapte de violență.

Zona Vaslui, cele mai multe cazuri de violență

Potrivit datelor oficiale, în 2025 au fost înregistrate patru infracțiuni de omor la nivelul județului Vaslui, dintre care una în mediul urban și trei în mediul rural. Numărul este mai mic decât în 2024, când au fost consemnate șase astfel de cazuri.

Cele mai multe fapte de violență au fost raportate în zona municipiului Vaslui. La nivelul Poliția Municipală Vaslui au fost sesizate 851 de infracțiuni de lovire sau alte violențe, dintre care 323 în mediul urban și 528 în mediul rural. În anul precedent, numărul acestor fapte a fost de 1.290, ceea ce indică o scădere cu 439 de cazuri.

De asemenea, polițiștii au înregistrat șase infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, 216 cazuri de amenințare și 13 infracțiuni de șantaj. În majoritatea situațiilor, victimele sunt membri ai familiei, iar faptele au loc mai ales în mediul rural.

Bârladul rămâne în top, iar la Huși cresc cazurile de șantaj

În zona Bârlad au fost sesizate 448 de infracțiuni de lovire sau alte violențe în 2025, mai puține decât în anul anterior, când au fost raportate 537 de cazuri. Tot aici au fost înregistrate 16 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, 171 de amenințări și 16 cazuri de șantaj.

La Huși, numărul faptelor de violență a scăzut semnificativ, de la 513 la 260 de cazuri de loviri sau alte violențe. Cu toate acestea, infracțiunile de șantaj sunt în creștere, fiind raportate cinci astfel de cazuri.

Situația este similară și în orașele Negrești și Murgeni, unde autoritățile au observat o scădere a numărului de infracțiuni violente. În ceea ce privește infracțiunile sexuale, în 2025 au fost raportate 40 de cazuri de viol la nivelul județului, mai puține decât în 2024, însă agresiunile sexuale au crescut ușor, ajungând la 15 cazuri.

AUTORUL RECOMANDĂ

Scenă suprarealistă într-o primărie din Vaslui. Un polițist chemat să stingă un conflict, i-a „urecheat” pe primar și pe consilieri cu un discurs memorabil: „Am pretenții de la dumneavoastră”

Scene ireale la Vaslui: Struții umblă pe șosea, ca găinile prin comună: „Bă, voi de unde ați apărut?”

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Victor Negrescu: „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România”
11:30
Victor Negrescu: „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România”
TRAGEDIE Bărbat din Brașov, arestat după ce și-a ucis fratele cu o rangă și i-a aruncat cadavrul într-un râu
11:20
Bărbat din Brașov, arestat după ce și-a ucis fratele cu o rangă și i-a aruncat cadavrul într-un râu
CONTROVERSĂ Adulții din Generația Z consumă mai mult alcool decât milenialii, arată un studiu
10:58
Adulții din Generația Z consumă mai mult alcool decât milenialii, arată un studiu
IMOBILIARE Caz incredibil la Iași: au primit o femeie în gazdă, dar acum nu o pot da afară. Nici Poliția, nici judecătorii n-au rezolvat problema
10:32
Caz incredibil la Iași: au primit o femeie în gazdă, dar acum nu o pot da afară. Nici Poliția, nici judecătorii n-au rezolvat problema
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan începe vizita oficială în Polonia. Președintele Karol Nawrocki îl primește la Palatul Prezidențial
10:26
Nicuşor Dan începe vizita oficială în Polonia. Președintele Karol Nawrocki îl primește la Palatul Prezidențial
Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Digi24
Iranul neagă că a tras o rachetă spre „țara vecină și prietenă” Turcia. Ce țintă cred oficialii de la Ankara că era vizată
Cancan.ro
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Războiul din Iran ar putea accelera trecerea la piețe financiare deschise 24/7
Click
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Doliu în lumea sportului! Și-a pus capăt zilelor la doar 42 de ani
Ce se întâmplă doctore
800 lei în plus la pensie pentru acești 1.800.000 de pensionari din România. Cine se încadrează
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
SUV-ul care trebuia să ajungă în Iran: cum s-a născut Mercedes-Benz G-Class
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Când și unde a fost descoperită cafeaua?
VIDEO EXCLUSIV Costin Tudor, CEO Undelucram.ro, la Conferința Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este într-o perioadă de așteptare”
11:34
Costin Tudor, CEO Undelucram.ro, la Conferința Gândul „HR Power Players”: Piața muncii este într-o perioadă de așteptare”
ECONOMIE China stabilește cea mai scăzută țintă de creștere economică din 1991 până în prezent
11:30
China stabilește cea mai scăzută țintă de creștere economică din 1991 până în prezent
RĂZBOI Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump
11:11
Strategia tăcerii abordată la Beijing. De ce China nu reacționează după eliminarea lui Khamenei și capturarea lui Maduro de către Trump
FLASH NEWS Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările”
11:00
Putin amenință cu oprirea livrărilor de gaze către Europa: „Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să ne întrerupem chiar acum livrările”
ACUZAȚII Fico îl acuză pe Zelenski că „minte” în privința avarierii conductei rusești de petrol Drujba: „Am imagini secrete. Ruta principală nu e avariată”
10:40
Fico îl acuză pe Zelenski că „minte” în privința avarierii conductei rusești de petrol Drujba: „Am imagini secrete. Ruta principală nu e avariată”
OPINIE Doru Bușcu semnează un text devastator, adresat președintelui: Ce te legeni, Nicule? / De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, râd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă mâine-ar fi votat să vă fie șef de stat
10:35
Doru Bușcu semnează un text devastator, adresat președintelui: Ce te legeni, Nicule? / De ce nu m-aș legăna, dacă asta-i firea mea? Dau din umeri, mă înclin, deschid palmele puțin. Mișc din cap, râd fără rost. Fac ce-ar face orice prost, dacă mâine-ar fi votat să vă fie șef de stat

Cele mai noi

Trimite acest link pe