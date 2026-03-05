Care sunt cele mai violente zone din județul Vaslui. Bârladul pierde primul loc după mai mulți ani

Un raport prezentat de Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui arată cum a evoluat fenomenul infracțional în 2025 și care sunt cele mai violente zone din județ. Dacă în trecut zona Bârlad era considerată cea mai problematică, în prezent zona Vaslui conduce clasamentul după numărul total de fapte de violență.

Zona Vaslui, cele mai multe cazuri de violență

Potrivit datelor oficiale, în 2025 au fost înregistrate patru infracțiuni de omor la nivelul județului Vaslui, dintre care una în mediul urban și trei în mediul rural. Numărul este mai mic decât în 2024, când au fost consemnate șase astfel de cazuri.

Cele mai multe fapte de violență au fost raportate în zona municipiului Vaslui. La nivelul Poliția Municipală Vaslui au fost sesizate 851 de infracțiuni de lovire sau alte violențe, dintre care 323 în mediul urban și 528 în mediul rural. În anul precedent, numărul acestor fapte a fost de 1.290, ceea ce indică o scădere cu 439 de cazuri.

De asemenea, polițiștii au înregistrat șase infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, 216 cazuri de amenințare și 13 infracțiuni de șantaj. În majoritatea situațiilor, victimele sunt membri ai familiei, iar faptele au loc mai ales în mediul rural.

Bârladul rămâne în top, iar la Huși cresc cazurile de șantaj

În zona Bârlad au fost sesizate 448 de infracțiuni de lovire sau alte violențe în 2025, mai puține decât în anul anterior, când au fost raportate 537 de cazuri. Tot aici au fost înregistrate 16 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, 171 de amenințări și 16 cazuri de șantaj.

La Huși, numărul faptelor de violență a scăzut semnificativ, de la 513 la 260 de cazuri de loviri sau alte violențe. Cu toate acestea, infracțiunile de șantaj sunt în creștere, fiind raportate cinci astfel de cazuri.

Situația este similară și în orașele Negrești și Murgeni, unde autoritățile au observat o scădere a numărului de infracțiuni violente. În ceea ce privește infracțiunile sexuale, în 2025 au fost raportate 40 de cazuri de viol la nivelul județului, mai puține decât în 2024, însă agresiunile sexuale au crescut ușor, ajungând la 15 cazuri.

AUTORUL RECOMANDĂ