Nicuşor Dan începe vizita oficială în Polonia. Președintele Karol Nawrocki îl primește la Palatul Prezidențial

Luiza Dobrescu
05 mart. 2026, 10:26, Actualitate

Președintele României, Nicușor Dan, începe joi, 5 martie, vizita oficială în Republica Polonă. Acesta va fi primit de liderul  Republicii Polone, Karol Nawrocki, la Palatul Prezidențial, de la ora 12.00. 

Pe agenda evenimentului sunt inserate o suită de activităţi de protocol precum: ceremonia oficială de primire, convorbiri tête-à-tête, convorbiri oficiale, urmate de declarații de presă comune şi un dejun oficial.

De la ora 15.30, preşedintele Nicuşor Dan va depune coroane de flori la  Monumentul Eroului Necunoscut, aflat în Piaţa Mareşal Józef Piłsudski din Varșovia.

La 15:50, este programată o întrevedere cu mareșalul Seimului Republicii Polone, Włodzimierz Czarzasty, la sediul Parlamentului Republicii Polone.

La 16:30, preşedintele va avea o altă întâlnire oficială cu mareșalul Senatului Republicii Polone, Małgorzata Kidawa-Błońska, sediul Parlamentului Republicii Polone.

La 17:30, Nicuşor Dan va avea o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Polone, Donald Tusk, la vila de protocol a Guvernului Republicii Polone.

Iar la ora 19:00, preşedintele va participa la evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie Polono-Română cu ocazia Zilei Solidarității Româno-Polone, la Muzeul Józef Piłsudski din Sulejówek.

Securitatea europeană, subiect principal al discuţiilor

Avansarea Parteneriatului Strategic dintre România și Republica Polonă, precum și o mai bună cooperare la nivel european și aliat sunt coordonatele definitorii ale acestei vizite.

În acest sens, vor fi discutate prioritățile de pe agenda bilaterală și proiectele majore din cadrul Parteneriatului Strategic, cu accent pe dezvoltarea schimburilor economice și a investițiilor.

Tema securității europene va reprezenta un subiect principal al discuțiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei și de conflictele din Orientul Mijlociu. Astfel, convorbirile se vor axa pe colaborarea României și a Poloniei pentru menținerea solidarității europene și aliate, cu obiectivul principal de întărire a posturii de descurajare pe Flancul Estic al NATO. Vor fi discutate modalitățile cele mai bune pentru a dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul securității și al industriei apărării, precum și la nivel multilateral, în cadrul oferit de Formatul București 9, a cărei următoare reuniune va avea loc anul acesta la București în luna mai.

Pentru o coordonare strânsă între România și Polonia, urmează a fi abordate și teme de actualitate precum cele privind agenda Consiliului European, procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, sprijinul pentru Ucraina și situația din Republica Moldova.

Vizita Președintelui Nicușor Dan în Polonia are loc în contextul Zilei Solidarității româno-polone, 3 martie, dată care marchează semnarea „Convenției de alianță defensivă între Regatul României și Republica Polonă” din 1921, simbol al prieteniei și al legăturilor profunde care unesc poporul român și cel polonez.

