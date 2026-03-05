Caz incredibil la Iași: au primit o femeie în gazdă, dar acum nu o pot da afară. Nici Poliția, nici judecătorii n-au rezolvat problema

Cazul de la Iași arată în ce situație de necrezut se poate ajunge pe piața imobiliară, acolo unde lipsa reglementărilor a creat un haos de nedescris. Potrivit Ziarul de Iași, o studentă la UMF refuză să părăsească apartamentul pe care l-a închiriat în 2024, deși contractul i-a expirat.

Informată de proprietari că va fi reclamată la Poliție, tânăra grecoaică a cerut ordin de protecție împotriva acestora, simțindu-se amenințată.

Ce turnură neașteptată!

Ulterior, proprietarii au cerut debranșarea de la rețeaua de electricitate și gaz, în acest sens sperând că o vor forța pe femeie să plece din apartament. N-au reușit, iar studenta a dat în judecată distribuitorul E.ON. A pierdut la primul termen din proces, dar războiul este departe de a fi încheiat.

Totul a început în septembrie 2024, când A.M.S. a închiriat un apartament în cartierul Tudor Vladimirescu, din Iași. Spre finalul perioadei contractuale, proprietarii locuinței au anunțat-o că nu vor face nicio prelungire, însă fata nici nu s-a gândit să plece din casa lor.

A avut chiar un conflict verbal cu aceștia, care i-au transmis că vor chema Poliția pentru evacuare, dar A.M.S. a ripostat imediat: la scurt timp, a cerut ordin de protecție împotriva proprietarilor, simțindu-se amenințată.

Cazul a ajuns în instanță, acolo unde nici magistrații Judecătoriei, nici la Apel grecoaica nu a avut dreptate, dar nimic nu s-a schimbat.

