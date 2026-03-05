Prima pagină » Actualitate » Victor Negrescu: „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România”

Victor Negrescu: „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România”

Luiza Dobrescu
05 mart. 2026, 11:30, Actualitate
Victor Negrescu:
Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România în actualul context de securitate, spune europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu. 
Acesta anunţă că „astăzi, am făcut un nou pas concret. Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a adoptat amendamentul propus de mine prin care legislativul european solicită operaționalizarea acestui hub în poziția sa privind bugetul anual european”
„De altfel, încă de anul trecut am demarat acțiunile pentru această inițiativă: am discutat cu oficialii europeni, am transmis solicitări și am construit sprijin pentru ideea ca Uniunea Europeană să dezvolte acest hub regional de securitate maritimă în România.
Parlamentul European a subliniat deja, grație amendamentelor mele, în rezoluțiile bugetare pentru 2026 și 2027, necesitatea creării hubului de securitate maritimă la Marea Neagră. Acest centru ar permite monitorizarea în timp real a spațiului maritim, de la satelit până la fundul mării, ar consolida capacitatea de avertizare timpurie și ar sprijini reacția la noile amenințări, inclusiv la minele marine sau activitățile flotei fantomă rusești.”
Proiectul reprezintă, pentru ţara noastră, „securitate, inclusiv pentru investițiile pe zona de energie, relevanță strategică și investiții în infrastructură și tehnologie, precum cele din zona portuară”.
„Continuăm demersurile pentru ca Hubul european de securitate maritimă de la Marea Neagră să devină realitate în România. Conform informațiilor pe care le am, o decizie pozitivă este probabil să fie anunțată în următoarele luni, cu operaționalizare rapidă.”
