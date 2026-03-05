Victor Negrescu: „Găzduirea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră trebuie să fie o prioritate strategică pentru România”

FLASH NEWS Iranul ar fi atacat Azerbaidjanul cu drone și rachete. Aeroportul din Nahicevan, lovit de drone. Baku mobilizează armata la graniță
„De altfel, încă de anul trecut am demarat acțiunile pentru această inițiativă: am discutat cu oficialii europeni, am transmis solicitări și am construit sprijin pentru ideea ca Uniunea Europeană să dezvolte acest hub regional de securitate maritimă în România.
Parlamentul European a subliniat deja, grație amendamentelor mele, în rezoluțiile bugetare pentru 2026 și 2027, necesitatea creării hubului de securitate maritimă la Marea Neagră. Acest centru ar permite monitorizarea în timp real a spațiului maritim, de la satelit până la fundul mării, ar consolida capacitatea de avertizare timpurie și ar sprijini reacția la noile amenințări, inclusiv la minele marine sau activitățile flotei fantomă rusești.”
„Continuăm demersurile pentru ca Hubul european de securitate maritimă de la Marea Neagră să devină realitate în România. Conform informațiilor pe care le am, o decizie pozitivă este probabil să fie anunțată în următoarele luni, cu operaționalizare rapidă.”