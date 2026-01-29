Prima pagină » Actualitate » AUR mută protestele la Curtea de Argeş şi cere autorităţilor să rezolve problema din cauza căreia 50.000 de oameni stau de 4 luni fără apă potabilă

AUR mută protestele la Curtea de Argeş şi cere autorităţilor să rezolve problema din cauza căreia 50.000 de oameni stau de 4 luni fără apă potabilă

Luiza Dobrescu
29 ian. 2026, 17:24, Actualitate

AUR informează, joi, că se pregătesc de protest, la Curtea de Argeş. De mai bine de 4 luni, autorităţile ridică din umeri în faţa crizei de apă potabilă din oraş. Chiar şi cei de la PNL spun că ” nici Guvernul României, nici administrația județeană Argeș, nici administrația locală din Curtea de Argeș nu au avut o reacție adecvată în fața unei situații grave care afectează direct sănătatea oamenilor”.

„Patru luni de blocaj și nicio soluție. Apa din Argeș rămâne contaminată, autoritățile sub presiunea protestelor”, transmit, joi, cei de la AUR.

„Criza apei potabile din Curtea de Argeș și localitățile învecinate continuă, la mai bine de patru luni de la apariția problemelor, fără un termen clar de rezolvare. Operatorul regional SC Aquaterm SA a transmis că apa distribuită în rețea rămâne improprie consumului uman, după ce analizele au indicat prezența bacteriei clostridium perfringens.

Confirmarea vine și din partea DSP Argeș, care nu a avizat reluarea consumului de apă potabilă. Cu toate acestea, nici compania de apă, nici autoritățile locale nu au explicat public cauza exactă a contaminării sau ce lucrări concrete sunt în desfășurare pentru eliminarea riscului.

În lipsa unei soluții, administrația locală a apelat la distribuția apei prin bazine și cisterne, o măsură temporară care s-a transformat într-o rutină zilnică pentru mii de oameni. Locuitorii reclamă că plătesc în continuare facturi pentru un serviciu care nu poate fi folosit în condiții de siguranță.

Situația a generat reacții publice. AUR a anunțat că va participa, sâmbătă, de la ora 14:00, la o manifestație de protest alături de cetățeni, împotriva conducerii operatorului de apă și a administrației locale.

Protestul este programat să înceapă în fața sediului Aquaterm, cu deplasare către Primăria Municipiului Curtea de Argeș, iar marșul se va încheia în zona Fântânii lui Manole. Organizatorii cer explicații, asumarea responsabilității și un calendar clar pentru rezolvarea crizei”, informează AUR.

Deputatul AUR, Bogdan Velcescu, a transmis şi o informare video prin care anunţă acţiunea de sâmbătă.

Cei de la PNL arată spre Guvernul României, care nu a avut nicio reacţie, de 4 luni

Chiar şi cei de la PNL au transmis un comunicat prin care informează despre situaţia din Curtea de Argeş şi fac public buletinul de analiză a apei.

„Din păcate, nici Guvernul României, nici administrația județeană Argeș, nici administrația locală din Curtea de Argeș nu au avut o reacție adecvată în fața unei situații grave care afectează direct sănătatea oamenilor.
De aproape patru luni, aproximativ 50.000 de locuitori din zona Curtea de Argeș au rămas fără apă potabilă.
Timp de patru luni, oameni în vârstă, persoane bolnave, familii cu copii, în plină perioadă de iarnă, au fost nevoiți să cumpere apă din magazine și să o care pe scări, până la etajele superioare, suportând costuri și eforturi pe care statul ar fi trebuit să le prevină.
Astăzi, după aceste luni de inacțiune, conducerea companiei AquatermAG’98 Argeș confirmă oficial prezența bacteriei Clostridium perfringens în apa de la robinet, conform buletinului de analiză emis în urma testărilor de laborator.
Clostridium perfringens este o bacterie extrem de periculoasă, care poate avea consecințe grave, inclusiv fatale, în special pentru vârstnici, persoane bolnave, copii și persoane imunodeprimate.
Prezența acestei bacterii într-un sistem de apă tratată indică deficiențe majore de siguranță și monitorizare.
Facem un apel public către Guvernul României, precum și către autoritățile județene și locale, să trateze această situație cu maximă urgență și să identifice o soluție concretă și imediată, care să asigure accesul sigur la apă potabilă pentru populație.
Este inacceptabil ca, într-un stat european, zeci de mii de oameni să fie lăsați luni întregi fără apă potabilă, iar rezultatul să fie contaminarea apei cu bacterii periculoase.
La prezentul comunicat este atașat anunțul Aquaterm care confirmă oficial prezența bacteriei Clostridium perfringens”, transmit şi cei de la PNL.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

DSP Prahova, anunț cu privire la apa tratată în stația ESZ Voila. Ce au arătat analizele microbiologice și care este situația în localitățile afectate

ANPC a decis. Consumatorii din Breaza vor fi despăgubiți de Hidro Prahova S.A. pentru apa infestată de la robinete

Recomandarea video

Citește și

LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 29 ianuarie 2026. Report de peste 3,70 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
18:15
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 29 ianuarie 2026. Report de peste 3,70 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
EVENIMENT Clasic. Celebrul bancher ucrainean Alexander Adarich „a căzut” mort de la balconul unui imobil din Milano. Poliția anchetează deja o crimă
18:05
Clasic. Celebrul bancher ucrainean Alexander Adarich „a căzut” mort de la balconul unui imobil din Milano. Poliția anchetează deja o crimă
FLASH NEWS Cod galben de inundații pe râuri din opt județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă avertizarea hidrologică
18:00
Cod galben de inundații pe râuri din opt județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă avertizarea hidrologică
ADMINISTRAȚIE Cărțile de identitate electronice se schimbă și vor putea fi folosite și pe post de card de sănătate. Modificare importantă anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu
18:00
Cărțile de identitate electronice se schimbă și vor putea fi folosite și pe post de card de sănătate. Modificare importantă anunțată de vicepremierul Oana Gheorghiu
INEDIT De la păstor la investitor. Cum a salvat românul Gregori o patiserie falimentară din Rioja, Spania
17:46
De la păstor la investitor. Cum a salvat românul Gregori o patiserie falimentară din Rioja, Spania
FLASH NEWS Şoferul microbuzului cu microbişti greci, implicat în accidentul mortal din Timiş, consumase alcool și droguri, potrivit anchetatorilor
17:31
Şoferul microbuzului cu microbişti greci, implicat în accidentul mortal din Timiş, consumase alcool și droguri, potrivit anchetatorilor
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Cancan.ro
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Cancan.ro
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
A fost creat cel mai mic implant cerebral wireless din lume
SPORT Prima gală paralimpică din istorie va avea loc la București! Când se va desfășura evenimentul
18:07
Prima gală paralimpică din istorie va avea loc la București! Când se va desfășura evenimentul
EXCLUSIV George Simion prevestește căderea guvernului Bolojan. ”Sărăcește România, o îndatorează/În martie – aprilie vor fi mari surprize”
17:54
George Simion prevestește căderea guvernului Bolojan. ”Sărăcește România, o îndatorează/În martie – aprilie vor fi mari surprize”
ENERGIE Cuba mai are petrol pentru 15-20 de zile după ce a rămas fără furnizorul venezuelean. Capturarea lui Maduro a zdruncinat economia țării din Caraibe
17:28
Cuba mai are petrol pentru 15-20 de zile după ce a rămas fără furnizorul venezuelean. Capturarea lui Maduro a zdruncinat economia țării din Caraibe
NEWS ALERT Ludovic Orban dezminte că ar fi apropiat de avocata din PNL reținută de DNA pentru mită: „Nu am nicio legătură”. Cei doi apar în poze împreună
17:22
Ludovic Orban dezminte că ar fi apropiat de avocata din PNL reținută de DNA pentru mită: „Nu am nicio legătură”. Cei doi apar în poze împreună
FLASH NEWS Pacea în Ucraina trece prin Abu Dhabi. Putin recunoaște eforturile de pace ale Emiratelor Arabe înainte de următoarea întâlnire de pe 1 februarie
17:21
Pacea în Ucraina trece prin Abu Dhabi. Putin recunoaște eforturile de pace ale Emiratelor Arabe înainte de următoarea întâlnire de pe 1 februarie

Cele mai noi

Trimite acest link pe