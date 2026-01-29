AUR informează, joi, că se pregătesc de protest, la Curtea de Argeş. De mai bine de 4 luni, autorităţile ridică din umeri în faţa crizei de apă potabilă din oraş. Chiar şi cei de la PNL spun că ” nici Guvernul României, nici administrația județeană Argeș, nici administrația locală din Curtea de Argeș nu au avut o reacție adecvată în fața unei situații grave care afectează direct sănătatea oamenilor”.

„Patru luni de blocaj și nicio soluție. Apa din Argeș rămâne contaminată, autoritățile sub presiunea protestelor”, transmit, joi, cei de la AUR.

„Criza apei potabile din Curtea de Argeș și localitățile învecinate continuă, la mai bine de patru luni de la apariția problemelor, fără un termen clar de rezolvare. Operatorul regional SC Aquaterm SA a transmis că apa distribuită în rețea rămâne improprie consumului uman, după ce analizele au indicat prezența bacteriei clostridium perfringens. Confirmarea vine și din partea DSP Argeș, care nu a avizat reluarea consumului de apă potabilă. Cu toate acestea, nici compania de apă, nici autoritățile locale nu au explicat public cauza exactă a contaminării sau ce lucrări concrete sunt în desfășurare pentru eliminarea riscului. În lipsa unei soluții, administrația locală a apelat la distribuția apei prin bazine și cisterne, o măsură temporară care s-a transformat într-o rutină zilnică pentru mii de oameni. Locuitorii reclamă că plătesc în continuare facturi pentru un serviciu care nu poate fi folosit în condiții de siguranță. Situația a generat reacții publice. AUR a anunțat că va participa, sâmbătă, de la ora 14:00, la o manifestație de protest alături de cetățeni, împotriva conducerii operatorului de apă și a administrației locale. Protestul este programat să înceapă în fața sediului Aquaterm, cu deplasare către Primăria Municipiului Curtea de Argeș, iar marșul se va încheia în zona Fântânii lui Manole. Organizatorii cer explicații, asumarea responsabilității și un calendar clar pentru rezolvarea crizei”, informează AUR.

Deputatul AUR, Bogdan Velcescu, a transmis şi o informare video prin care anunţă acţiunea de sâmbătă.

Cei de la PNL arată spre Guvernul României, care nu a avut nicio reacţie, de 4 luni

Chiar şi cei de la PNL au transmis un comunicat prin care informează despre situaţia din Curtea de Argeş şi fac public buletinul de analiză a apei.

„Din păcate, nici Guvernul României, nici administrația județeană Argeș, nici administrația locală din Curtea de Argeș nu au avut o reacție adecvată în fața unei situații grave care afectează direct sănătatea oamenilor. De aproape patru luni, aproximativ 50.000 de locuitori din zona Curtea de Argeș au rămas fără apă potabilă. Timp de patru luni, oameni în vârstă, persoane bolnave, familii cu copii, în plină perioadă de iarnă, au fost nevoiți să cumpere apă din magazine și să o care pe scări, până la etajele superioare, suportând costuri și eforturi pe care statul ar fi trebuit să le prevină. Astăzi, după aceste luni de inacțiune, conducerea companiei AquatermAG’98 Argeș confirmă oficial prezența bacteriei Clostridium perfringens în apa de la robinet, conform buletinului de analiză emis în urma testărilor de laborator. Clostridium perfringens este o bacterie extrem de periculoasă, care poate avea consecințe grave, inclusiv fatale, în special pentru vârstnici, persoane bolnave, copii și persoane imunodeprimate. Prezența acestei bacterii într-un sistem de apă tratată indică deficiențe majore de siguranță și monitorizare. Facem un apel public către Guvernul României, precum și către autoritățile județene și locale, să trateze această situație cu maximă urgență și să identifice o soluție concretă și imediată, care să asigure accesul sigur la apă potabilă pentru populație. Este inacceptabil ca, într-un stat european, zeci de mii de oameni să fie lăsați luni întregi fără apă potabilă, iar rezultatul să fie contaminarea apei cu bacterii periculoase. La prezentul comunicat este atașat anunțul Aquaterm care confirmă oficial prezența bacteriei Clostridium perfringens”, transmit şi cei de la PNL.

