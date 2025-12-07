Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova a finalizat, duminică, analizele microbiologice la stația de tratare ESZ Voila și transmite că apa tratată în această stație este potabilă. DSP Prahova a făcut teste microbiologice la stația de tratare ESZ Voila, înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova. Rezultatele sunt conforme cu valorile prevăzute de OG nr. 7/2023 și HG nr. 971/2024, ceea ce înseamnă că apa tratată în această stație este potabilă.

Când este considerată potabilă apa

„Determinările au vizat parametrii microbiologici obligatorii pentru declararea potabilității: bacterii coliforme, E. coli, enterococi intestinali, numărul de colonii la 22°C și 37°C, precum și Clostridium perfringens, având în vedere că sursa este un lac de acumulare. Analizele s-au realizat conform standardului SR EN ISO 9308-1, care stabilește procedurile de lucru și intervalele de citire a probelor. Conform metodologiei, apa este considerată potabilă doar dacă toate aceste determinări se încadrează în limitele legale.

În urma verificărilor, „DSP Prahova a confirmat că apa care a părăsit stația Voila îndeplinește parametrii necesari pentru consumul uman”, se arată într-un comunicat de presă transmis, duminică, de Consiliul Județean Prahova.

Potrovit CJ Prahova, după ce Hidro Prahova va anunța că sistemul este optimizat, echipele DSP vor preleva probe și din sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova. Aceste analize sunt esențiale, deoarece rețeaua a fost golită timp de mai multe zile, iar conductele au trecut prin procese de reumplere, spălare, clorinare și remediere a unor avarii apărute în timpul amorsării. În astfel de situații există riscuri suplimentare, iar verificările trebuie efectuate după stabilizarea completă a sistemului.

Analizele microbiologice din rețea presupun o durată totală de 72 de ore de la însămânțarea probelor în laborator. Citirile intermediare se fac la 24 de ore și la 48–50 de ore, iar rezultatul final este validat la 72 de ore. Doar după acest interval apa din distribuție poate fi declarată potabilă în mod oficial.

Care este situația în localitățile afectate

Echipele Hidro Prahova S.A. sunt în teren și acționează pentru restabilirea alimentării cu apă în toate localitățile afectate.

•Câmpina – rețeaua se reumple treptat; consumurile din timpul zilei sunt mai mari, ceea ce prelungește procesul de echilibrare hidraulică a sistemului. Furnizarea apei se face pentru fiecare gospodărie în parte.

•Bănești – se intervine în zonele Capraresti și str. Pădurii pentru aerisirea capetelor de rețea și echilibrarea acesteia ]n zonele înalte.

•Băicoi – zone afectate: str. Viilor, parțial str. Unirii, str. Al Cel Bun, str. Luminii și Cap Podasca. Lucrăm la reglarea sistemului și reumplerea bazinelor. Estimăm rezolvarea până mâine dimineață.

•Telega – sat Bustenari – rețeaua încă se încarcă, estimăm aproximativ 3 ore până la reumplere completă.

•Telega – str. Bobești – avarie la conducta care afectează aproximativ 20 de gospodării. Intervenția va avea loc imediat ce sistemul permite lucrările.

Restricții de consum: Apa nu este potabilă și poate fi utilizată strict pentru evacuarea apelor menajere (WC), până la noi comunicări oficiale, conform recomandărilor DSP Prahova. O criză de sănătate publică evitată în ultimul moment Reamintim că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, pentru Gândul, că instituția pe care o conduce a recurs la soluții preventive, după ce a decis convocarea unei celule de urgență, pentru a coordona măsurile pentru cele cinci spitale din Prahova. Acestea nu mai internează pacienți pentru că actul medical nu se poate face în condiții optime, în lipsa furnizării apei, iar eventualele urgențe vor fi transferate către marile spitale din București. (Materialul integral AICI) PSD acuză „management catastrofal" al ministrului USR PSD susține că Diana Buzoianu a gestionat catastrofal operațiunea de golire a lacului de acumulare de la Paltinu, ignorând avertismentele Prefecturii Prahova și prezentând situația cu superficialitate, potrivit informațiilor Mediafax.ro. Potrivit social-democraților, ministra a mințit public că nu a fost informată, punând astfel în pericol viața și sănătatea a sute de mii de oameni și creând un dezechilibru major în sistemul energetic național.

