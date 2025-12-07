Prima pagină » Actualitate » DSP Prahova, anunț cu privire la apa tratată în stația ESZ Voila. Ce au arătat analizele microbiologice și care este situația în localitățile afectate

DSP Prahova, anunț cu privire la apa tratată în stația ESZ Voila. Ce au arătat analizele microbiologice și care este situația în localitățile afectate

Mara Răducanu
07 dec. 2025, 15:12, Actualitate
DSP Prahova, anunț cu privire la apa tratată în stația ESZ Voila. Ce au arătat analizele microbiologice și care este situația în localitățile afectate

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova a finalizat, duminică, analizele microbiologice la stația de tratare ESZ Voila și transmite că apa tratată în această stație este potabilă. DSP Prahova a făcut teste microbiologice la stația de tratare ESZ Voila, înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova. Rezultatele sunt conforme cu valorile prevăzute de OG nr. 7/2023 și HG nr. 971/2024, ceea ce înseamnă că apa tratată în această stație este potabilă.

Când este considerată potabilă apa

„Determinările au vizat parametrii microbiologici obligatorii pentru declararea potabilității: bacterii coliforme, E. coli, enterococi intestinali, numărul de colonii la 22°C și 37°C, precum și Clostridium perfringens, având în vedere că sursa este un lac de acumulare. Analizele s-au realizat conform standardului SR EN ISO 9308-1, care stabilește procedurile de lucru și intervalele de citire a probelor. Conform metodologiei, apa este considerată potabilă doar dacă toate aceste determinări se încadrează în limitele legale.

În urma verificărilor, „DSP Prahova a confirmat că apa care a părăsit stația Voila îndeplinește parametrii necesari pentru consumul uman”, se arată într-un comunicat de presă transmis, duminică, de Consiliul Județean Prahova.

Potrovit CJ Prahova, după ce Hidro Prahova va anunța că sistemul este optimizat, echipele DSP vor preleva probe și din sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova. Aceste analize sunt esențiale, deoarece rețeaua a fost golită timp de mai multe zile, iar conductele au trecut prin procese de reumplere, spălare, clorinare și remediere a unor avarii apărute în timpul amorsării. În astfel de situații există riscuri suplimentare, iar verificările trebuie efectuate după stabilizarea completă a sistemului.

Analizele microbiologice din rețea presupun o durată totală de 72 de ore de la însămânțarea probelor în laborator. Citirile intermediare se fac la 24 de ore și la 48–50 de ore, iar rezultatul final este validat la 72 de ore. Doar după acest interval apa din distribuție poate fi declarată potabilă în mod oficial.

Care este situația în localitățile afectate

Echipele Hidro Prahova S.A. sunt în teren și acționează pentru restabilirea alimentării cu apă în toate localitățile afectate.
•Câmpina – rețeaua se reumple treptat; consumurile din timpul zilei sunt mai mari, ceea ce prelungește procesul de echilibrare hidraulică a sistemului. Furnizarea apei se face pentru fiecare gospodărie în parte.
•Bănești – se intervine în zonele Capraresti și str. Pădurii pentru aerisirea capetelor de rețea și echilibrarea acesteia ]n zonele înalte.
•Băicoi – zone afectate: str. Viilor, parțial str. Unirii, str. Al Cel Bun, str. Luminii și Cap Podasca. Lucrăm la reglarea sistemului și reumplerea bazinelor. Estimăm rezolvarea până mâine dimineață.
•Telega – sat Bustenari – rețeaua încă se încarcă, estimăm aproximativ 3 ore până la reumplere completă.
•Telega – str. Bobești – avarie la conducta care afectează aproximativ 20 de gospodării. Intervenția va avea loc imediat ce sistemul permite lucrările.
Restricții de consum: Apa nu este potabilă și poate fi utilizată strict pentru evacuarea apelor menajere
(WC), până la noi comunicări oficiale, conform recomandărilor DSP Prahova.

O criză de sănătate publică evitată în ultimul moment

Reamintim că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, pentru Gândul, că instituția pe care o conduce a recurs la soluții preventive, după ce a decis convocarea unei celule de urgență, pentru a coordona măsurile pentru cele cinci spitale din Prahova. Acestea nu mai internează pacienți pentru că actul medical nu se poate face în condiții optime, în lipsa furnizării apei, iar eventualele urgențe vor fi transferate către marile spitale din București. (Materialul integral AICI)

PSD acuză „management catastrofal” al ministrului USR

PSD susține că Diana Buzoianu a gestionat catastrofal operațiunea de golire a lacului de acumulare de la Paltinu, ignorând avertismentele Prefecturii Prahova și prezentând situația cu superficialitate, potrivit informațiilor Mediafax.ro.

Potrivit social-democraților, ministra a mințit public că nu a fost informată, punând astfel în pericol viața și sănătatea a sute de mii de oameni și creând un dezechilibru major în sistemul energetic național.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Biroul Electoral Municipal a anunţat. Alegerile parţiale se vor încheia la ora 21.00 fix, fără posibilitatea de prelungire
15:59
Biroul Electoral Municipal a anunţat. Alegerile parţiale se vor încheia la ora 21.00 fix, fără posibilitatea de prelungire
CLIMĂ Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar
15:47
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Gheorghe Nețoiu, declarații după ieșirea de la vot: „Alegerile au fost puse intenționat în mijlocul iernii. Nu respectă legea”
15:32
Gheorghe Nețoiu, declarații după ieșirea de la vot: „Alegerile au fost puse intenționat în mijlocul iernii. Nu respectă legea”
ALEGERI 2025 Alegeri cu tărăboi la Buzău, unde candidează Marcel Ciolacu. Cum explică AUR că un membru al secției de votare a lovit cu mașina un jurnalist
15:18
Alegeri cu tărăboi la Buzău, unde candidează Marcel Ciolacu. Cum explică AUR că un membru al secției de votare a lovit cu mașina un jurnalist
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Ce arată primele rezultate la Primăria Capitalei. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
14:46
Ce arată primele rezultate la Primăria Capitalei. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
ALEGERI 2025 Alegeri parțiale în Bihor. Localnicii din comuna Remetea își aleg viitorul primar după ce fostul edil a ajuns după gratii
14:44
Alegeri parțiale în Bihor. Localnicii din comuna Remetea își aleg viitorul primar după ce fostul edil a ajuns după gratii
Mediafax
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Directorul general de la JPMorgan avertizează că slăbiciunea Europei ar putea afecta economia americană
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Un eveniment misterios în Antarctica a eliberat carbonul care a încălzit Pământul
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Bolojan numără orele până la închiderea urnelor: Haideți la vot, fiindcă țara se schimbă în bine
16:28
Bolojan numără orele până la închiderea urnelor: Haideți la vot, fiindcă țara se schimbă în bine
EXTERNE Român, arestat în Germania, după ce a bătut cu bestialitate două tinere care se sărutau într-un tramvai. Acuzații de vătămare corporală gravă
16:18
Român, arestat în Germania, după ce a bătut cu bestialitate două tinere care se sărutau într-un tramvai. Acuzații de vătămare corporală gravă
VIDEO Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe planetă, a erupt din nou. Imagini fabuloase cu fântânile de lavă de 300 de metri din Hawaii
16:13
Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe planetă, a erupt din nou. Imagini fabuloase cu fântânile de lavă de 300 de metri din Hawaii
ANALIZĂ Bani pentru război, indiferent de riscuri. Cum sacrifică Moscova dezvoltarea regională, afacerile, asistența medicală și educația pentru a finanța războiul din Ucraina. The Insider: „Prima creștere majoră a TVA-ului din ultimii 20 de ani”
16:11
Bani pentru război, indiferent de riscuri. Cum sacrifică Moscova dezvoltarea regională, afacerile, asistența medicală și educația pentru a finanța războiul din Ucraina. The Insider: „Prima creștere majoră a TVA-ului din ultimii 20 de ani”
EXTERNE Friedrich Merz, omul care nu acceptă insulte. Cancelarul Germaniei a depus sute de plângeri penale pentru insultele primite online
15:39
Friedrich Merz, omul care nu acceptă insulte. Cancelarul Germaniei a depus sute de plângeri penale pentru insultele primite online
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 George Simion, alături de mama sa, mesaj de unitate pentru București: Dacă nu ieșim azi la vot, nu avem de ce să ieșim la proteste apoi
15:06
George Simion, alături de mama sa, mesaj de unitate pentru București: Dacă nu ieșim azi la vot, nu avem de ce să ieșim la proteste apoi

Cele mai noi