NY Post: Trump a fost informat că Mojtaba Khamenei, noul lider al Iranului, ar fi gay. Care a fost reacția președintelui SUA

Liderul Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar putea fi gay, iar din cauza orientării sexuale,tatăl său, Ayatollahul Ali Khamenei, a ezitat să-l numească oficial succesor, a spus președintele american Donald Trump.

Trump a declarat într-o conferință de presă că noul lider suprem iranian ar putea fi mort sau grav rănit. Potrivit New York Post , liderul de la Casa Albă „nu s-ar fi oprit din râs zile întregi”, a declarat o sursă apropiată Casei Albe.

Cu cine s-ar afla într-o relație secretă Mojtaba Khamenei?

Mojtaba ar avea o relație de lungă durată cu un fost tutor, iar date despre orientarea sexuală a acestuia au mai fost raportate și înainte. Relațiile dintre persoanele de același sex sunt ilegale în Iran.

Sodomia este considerată o infracțiune pedepsită cu moartea. Mulți iranieni gay au fost spânzurați de macarale în ultimii ani. Iar fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad, presupus mort în bombardamentele israeliene de pe 28 februarie, a spus în timpul mandatului său prezidențial: „Iranul nu are bărbați gay”.

Mojtaba Khamenei ar fi urmat tratament pentru infertilitate

Potrivit documentelor publicate de WikiLeaks, Mojtaba a urmat un tratament pentru infertilitate în Regatul Unit, la spitalele Wellington și Cromwell.

„Familia sa avea așteptări ca Mojtaba să facă copii cât mai rapid, dar a avut nevoie de o a patra vizită la un centru medical de tratament în Regatul Unit. După ce a stat două luni, soția lui a devenit însărcinată”.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost numit ca noul lider suprem al Iranului din 8 martie 2026, însă nu și-a făcut nicio apariție publică de la uciderea tatălui său în bombardamentele de pe 28 februarie 2026. Soția lui, Zahra, și fiul său adolescent, Mohammad Bagher, au fost uciși în bombardamentele de atunci.

