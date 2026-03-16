Oana Țoiu anunță că MAE primește un buget de 0,8% din PIB pentru 2026: „E ultimul an în care ne permitem să nu investim suficient în politica externă”

Bianca Dogaru
16 mart. 2026, 20:03, Actualitate
Oana Țoiu a anunțat că MAE va funcționa în 2026 cu un buget de 0,8% din PIB. Ea a avertizat că acesta trebuie să fie ultimul an în care diplomația română primește resurse sub media europeană, deoarece lipsa investițiilor afectează direct prezența economică și securitatea țării. 

„Alocarea bugetară pentru Ministerul Afacerilor Externe este 0,8% din PIB. Este ultimul an în care , din perspectiva mea, România permite să plătească costul de a nu investi suficient în politică externă. Este un efort comun pe care ni-l asumăm cu responsabilitate și în acest an, însă, trebuie să fim conștienți că trebuie să fie ultimul an în care România poate să aloce sub media europeană, resursele necesare pentru politica sa externă. În resurse însă, așa cum există ele în acest moment, vom asigura îndeplinirea priorităților României pentru politica externă,” a transmis Țoiu.

Țoiu a discutat și despre planul de investiții de 400 milioane de lei pentru renovarea celor 180 de clădiri ale României din străinătate.

„Avem, în acest sens, planificată cea mai ambițioasă anvelopă bugetară pentru redarea clădirilor de patrimoniu ale României. 400 de milioane este totalul acestui fond pe care îl propunem. Sigur, vorbim de credite de angajament pe anul 2026, date fiind limitările generate de resursele disponibile. Vrem să executăm din aceste investiții 120 de milioane: 70 de milioane din fonduri naționale, 50 de milioane din fonduri europene. Acest lucru nu este doar o formă de redare a patrimoniului către cetățenii României, dar și, sigur, către vizitatorii din țările respective.

Ministra de Externe a vorbit și despre necesitatea securizării infrastructurii digitale după atacurile cibernetice recente.

„Ne așteptăm ca aceste amenințări hibride să continue. Ne așteptăm să continue și în intensitate, de aceea, inclusiv infrastructura digitală este un element important pentru care trebuie să avem resursele necesare.”

