Autobuzul supraetajat MARTA, fabricat la Arad în 1908, va avea o replică în 2026. Au apărut primele imagini cu ineditul proiect

02 mart. 2026, 19:34, Actualitate
Sursa colaj foto: Facebook/Hub MArta & hubmarta.ro

Realizatorii replicii autobuzului supraetajat „MARTA”, fabricat la Arad în urmă cu un secol, au publicat primele imagini din atelierul în care se realizează autovehiculul. Acestea au fost transmise presei, luni, de iniţiatorul demersului, HUB Cultural „mARTA”, instituţie aflată sub autoritatea Consiliului Local Municipal Arad.

Iniţiatorii proiectului de construire au precizat că motorul a fost testat şi este funcţional, iar acum se lucrează la caroserie, potrivit Agerpres. Autobuzul secular MARTA urmează să fie finalizat în cursul acestei primăveri, a menţionat managerul HUB Cultural „mARTA” Arad, Ovidiu Balint.

„Am pornit motorul viitorului autobuz supraetajat «mARTA», construit ca o replică a celui fabricat la Arad în 1908. (…) .Echipa ROBAC Industries a trecut deja la faza de construire a caroseriei şi a mobilierului interior, iar autobuzul începe să capete forma unui concept dedicat turismului cultural cât şi promovării istoriei şi patrimoniului local arădean”, se arată într-un comunicat transmis de instituţie.

Potrivit sursei citate, „viitorul autobuz supraetajat este conceput ca un spaţiu cultural mobil”, iar motorul a fost testat în faţa reprezentanţilor instituţiilor partenere în proiect – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad şi Consiliul Local.

Sursa foto: Facebook/Hub MArta & hubmarta.ro

În urmă cu o lună, managerul HUB Cultural „mARTA” Arad, Ovidiu Balint, declara, pentru Agerpres, că deşi proiectul are o întârziere faţă de termenul estimat iniţial, care era anul trecut, realizarea autobuzului va fi gata în această primăvară.

„Au existat unele probleme care au ţinut de proiectare, care au fost rezolvate, astfel încât autobuzul va îndeplini toate condiţiile de omologare. Noi estimăm că prima replică a autobuzului va fi gata în primăvară şi va putea fi văzută pe străzi cel târziu la mijlocul lunii iunie, atunci când vom organiza şi Festivalul Underground”, afirmase Ovidiu Balint.

În septembrie 2024, iniţiatorii acestui proiect anunţau că licitaţia pentru realizarea şasiului a fost câştigată de o companie de automotive din Lipova, iar autobuzul va fi unul electric.

Modelul de autobuz supraetajat era produs la prima fabrică de automobile şi motoare de pe actualul teritoriu al României, respectiv Westinghouse – MARTA.

Sursa foto: Facebook/Hub MArta & hubmarta.ro

MARTA este acronimul pentru Magyar Automobil Részvény Társaság Arad, înfiinţată în Regatul Ungar ca sucursală a firmei americane Westinghouse, prin intermediul filialei franceze din Le Havre.

În urmă cu un secol, MARTA exporta automobile în mai multe ţări europene, inclusiv în Anglia. În 1913, fabrica avea 280 de angajaţi, iar aici se produceau autoturisme, autobuze, camioane sau motoare pentru tracţiune feroviară.

Sursa foto: Facebook/Hub MArta & hubmarta.ro

Din anul 1915, în timpul Primului Război Mondial, la Arad s-au fabricat doar motoare de avion, iar după destrămarea Imperiului Austro-Ungar şi unirea Transilvaniei cu Regatul României, a luat fiinţă societatea Astra – prima fabrică română de vagoane şi motoare. Aceasta s-a realizat prin unirea fabricii de vagoane Weitzer cu fabrica MARTA.

În 1926, fabricarea automobilelor la Arad a încetat, iar utilajele au fost mutate la Braşov, unde s-a înfiinţat Întreprinderea Aeronautică Română, conform Pro Urbe Arad, asociaţie pentru protecţia patrimoniului urban.

Sursa foto: Facebook/Hub MArta & hubmarta.ro

