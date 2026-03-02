Ministrul Apărării, lămuriri despre posibila implicare a României în acțiunile împotriva Iranului: „Am primit multe întrebări zilele astea”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a clarificat poziția României în contextul ofensivei militare declanșate vineri noaptea împotriva Iranului. Ministrul a infirmat orice participare a României la aceste atacuri și a precizat că nu există solicitări de la partenerii internaționali.

„Vă confirm că de pe teritoriul național, România nu a sprijinit ceea ce s-a întâmplat vineri seara sau când a fost inițiat atacul împotriva Iranului. Am primit multe întrebări zilele astea la minister, – s-a folosit de pe teritoriul național vreo facilitate pentru a ajuta un astfel de atac? – , și răspunsul pe care l-am primit de la Șeful Statului Major este nu.”

Miruță a explicat că România nu face parte din mobilizarea militară declanșată de Grecia sau Marea Britanie în regiunea Ciprului. Până acum, partenerii internaționali nu au cerut ajutorul armatei române pentru misiuni în Marea Mediterană.

„România nu a primit o astfel de solicitare (…) Ce văd eu este că Iranul, de jur împrejur, a cam tăiat conexiunile cu potențiale țări vecine cu care s-ar fi putut alia. Asta face ca speranța ca lucrurile să se termine mai repede să fie una mai mare. Atunci când se întâmplă astfel de lucruri în Orientul Mijlociu, fiecare dintre celelalte țări se uită cum se poate repoziționa pentru a-și spori influența.” Sursa video: Euronews

