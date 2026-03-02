Prima pagină » Actualitate » Ministrul Apărării, lămuriri despre posibila implicare a României în acțiunile împotriva Iranului: „Am primit multe întrebări zilele astea”

Ministrul Apărării, lămuriri despre posibila implicare a României în acțiunile împotriva Iranului: „Am primit multe întrebări zilele astea”

Bianca Dogaru
02 mart. 2026, 22:00, Actualitate

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a clarificat poziția României în contextul ofensivei militare declanșate vineri noaptea împotriva Iranului. Ministrul a infirmat orice participare a României la aceste atacuri și a precizat că nu există solicitări de la partenerii internaționali.

„Vă confirm că de pe teritoriul național, România nu a sprijinit ceea ce s-a întâmplat vineri seara sau când a fost inițiat atacul împotriva Iranului. Am primit multe întrebări zilele astea la minister, – s-a folosit de pe teritoriul național vreo facilitate pentru a ajuta un astfel de atac? – , și răspunsul pe care l-am primit de la Șeful Statului Major este nu.”

Miruță a explicat că România nu face parte din mobilizarea militară declanșată de Grecia sau Marea Britanie în regiunea Ciprului. Până acum, partenerii internaționali nu au cerut ajutorul armatei române pentru misiuni în Marea Mediterană.

„România nu a primit o astfel de solicitare (…) Ce văd eu este că Iranul, de jur împrejur, a cam tăiat conexiunile cu potențiale țări vecine cu care s-ar fi putut alia. Asta face ca speranța ca lucrurile să se termine mai repede să fie una mai mare. Atunci când se întâmplă astfel de lucruri în Orientul Mijlociu, fiecare dintre celelalte țări se uită cum se poate repoziționa pentru a-și spori influența.”

Sursa video: Euronews

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

SPORT Cine este cea care i-a furat inima campionului Ferrari, Charles Leclerc
22:52
Cine este cea care i-a furat inima campionului Ferrari, Charles Leclerc
HOROSCOP Cele trei compatibilități între zodii care, altfel, nu se potrivesc de niciun fel. Cine sunt nativii pentru care s-au aliniat planetele
22:35
Cele trei compatibilități între zodii care, altfel, nu se potrivesc de niciun fel. Cine sunt nativii pentru care s-au aliniat planetele
AUTO Codul Rutier 2026 | Circuli cu parbrizul crăpat? Cum te sancționează legea în acest caz
21:47
Codul Rutier 2026 | Circuli cu parbrizul crăpat? Cum te sancționează legea în acest caz
Actrița Lauren Chapin a murit, la vârsta de 80 de ani, după o lungă luptă cu o boală gravă. Și copilăria i-a fost marcată de mai multe suferințe
21:36
Actrița Lauren Chapin a murit, la vârsta de 80 de ani, după o lungă luptă cu o boală gravă. Și copilăria i-a fost marcată de mai multe suferințe
FLASH NEWS Radu Miruță dă asigurări că România nu va fi afectată de războiul din Orientul Mijlociu: „Nu există niciun pericol”
21:35
Radu Miruță dă asigurări că România nu va fi afectată de războiul din Orientul Mijlociu: „Nu există niciun pericol”
INEDIT Ce conține rația militară românească. Un tiktoker a testat meniul pe care îl primește un militar român pentru o zi întreagă
20:47
Ce conține rația militară românească. Un tiktoker a testat meniul pe care îl primește un militar român pentru o zi întreagă
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Imperiul secret de 95 de miliarde de dolari al ayatollahului Khamenei. Cum a confiscat mii de case și a făcut avere din suferința iranienilor
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Digi24
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei
Cancan.ro
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Un nanomaterial pe bază de fier elimină celulele canceroase fără a afecta țesutul sănătos
RĂZBOI Pete Hegseth, secretarul american de Război: „America e la un punct de cotitură pentru prima oară din 1979. Nu mai suntem apărători, ci războinici”
23:00
Pete Hegseth, secretarul american de Război: „America e la un punct de cotitură pentru prima oară din 1979. Nu mai suntem apărători, ci războinici”
SPORT Unirea Slobozia – Rapid 1-2 | Costel Gâlcă: „Puteam marca și al treilea gol, și al patrulea”
22:51
Unirea Slobozia – Rapid 1-2 | Costel Gâlcă: „Puteam marca și al treilea gol, și al patrulea”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 3 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 3 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
TRAGEDIE Ultimele clipe din viața lui Eric Dane. Cum a murit, de fapt, actorul din „Anatomia lui Grey”, la doar 53 de ani
21:56
Ultimele clipe din viața lui Eric Dane. Cum a murit, de fapt, actorul din „Anatomia lui Grey”, la doar 53 de ani
INEDIT În ultima apariție publică, Donald Trump a trecut rapid de la război și bombardament la ușile și perdelele Sălii de Bal de la Casa Albă. Piruetele din discursul președintelui au amuțit audiența
21:20
În ultima apariție publică, Donald Trump a trecut rapid de la război și bombardament la ușile și perdelele Sălii de Bal de la Casa Albă. Piruetele din discursul președintelui au amuțit audiența
ECONOMIE Carrefour, vândut la promoție. Analiștii spun că prețul de achiziție al fraților Pavăl este un „super deal”
20:08
Carrefour, vândut la promoție. Analiștii spun că prețul de achiziție al fraților Pavăl este un „super deal”

Cele mai noi

Trimite acest link pe