Ultimele clipe din viața lui Eric Dane. Cum a murit, de fapt, actorul din „Anatomia lui Grey”, la doar 53 de ani

Ultimele clipe din viața lui Eric Dane. Cauza morții actorului Eric Dane a fost dezvăluită în mod oficial. Starul a dus o luptă curajoasă cu ALS (Scleroza Laterală Amiotrofică), cunoscută și ca boala lui Lou Gehrig.

Ultimele clipe din viața lui Eric Dane

Îndrăgitul actor a murit în urma insuficienței respiratorii, ALS fiind însă cauza de bază, arată documentele oficiale obținute de PEOPLE, publicație citată de The Sun.

Starul în vârstă de 53 de ani a lăsat lasă în urmă o soție – Rebecca Gayheart – și două fiice.

Familia a confirmat, joia trecută, moartea actorului, după aproape un an în care Eric Dane s-a luptat cu o formă gravî de SLA.

ALS (Scleroza Laterală Amiotrofică), cunoscută și ca boala lui Lou Gehrig, este o boală fatală.

Nu există un leac pentru suferința devastatoare, dar medicația poate încetini progresia bolii.

Dane a dezvăluit diagnosticul crunt în aprilie 2025.

„Cel mai de preț dar”

Ulterior, starul și-a rărit aparițiile publice, din cauza bolii. În ianuarie, Eric Dane ar fi trebuit să participe la ALS Network’s Champions for Cures and Cara Gala, dar a renunțat rapid, „din cauza realităților fizice pe care le pune ALS” și deoarece nu se simțea „suficient de bine pentru a putea onora evenimentul”.

Sam Levinson, creatorul serialului „Euphoria”, în care a jucat Eric Dane, s-a declarat „devastat de pierderea bunului nostru prieten Eric.”

„A fost o onoare să lucrez cu el. Prietenia lui a fost cel mai de preț dar. Ne rugăm pentru familia lui Eric. Fie ca memoria lui să fie binecuvântată”.

La rândul ei, jurnalista Maria Shriver a scris: „Sunt sfâșiată de vestea devastatoare a morții lui Eric Dane. Ce tragedie! A fost un erou, în modul în care a gestionat diagnosticul”.

Controversa donațiilor GoFundMe

Donațiile pentru copiii lui Eric Dane au stârnit dezbateri despre privilegiile celebrităților. Campania de donații vine după o alta, pentru familia regretatului James Van Der Beek din Dawsons Creek, în urma căreia s-au strâns 2,7 milioane de dolari.

Oamenii discută online despre nemulțumirile de clasă, așa zisul „capitalism al celebrităților” și sistemul de sănătate american, în care, se pare, nici vedetele de la Hollywood nu ar avea bani să se trateze, la un anumit nivel, chiar când este vorba de un caz pe viață și pe moarte.

Autorul recomandă: