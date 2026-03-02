Codul Rutier 2026 | Circuli cu parbrizul crăpat? Cum te sancționează legea în acest caz

Codul Rutier 2026. Legea îi sancționează pe șoferii care circulă cu parbrizul crăpat. Așa cum arată legislația rutieră în vigoare, conducătorii auto riscă nu doar o amendă contravențională, ci și să rămână fără certificatul de înmatriculare. Iată mai jos.

Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă dacă circuli cu parbrizul crăpat? Șoferii care circulă în acest mod pe drumurile publice riscă să fie amendați contravențional și chiar să li se rețină certificatul de înmatriculare. Mulți conducători auto amână să își înlocuiască parbrizul fisurat sau ciobit, dar puțin sunt cei care știu că o astfel de situație ar putea să atragă sancțiuni serioase. Mai mult, poate deveni un pericol.

Parbrizul crăpat aduce sancțiuni pentru șoferi – amendă și reținerea talonului

Un parbriz fisurat devine o problemă mare în momentul în care este afectat câmpul vizual al șoferului. În acest sens, șoferul în cauză va fi sancționat pentru că circulă cu un autoturism care are defecțiuni tehnice. În acest caz, se aplică o sancțiune între 9 și 20 de puncte de amendă, în funcție de gravitatea situației constatate, arată Observatornews.ro.

De asemena, oamenii legii pot să dispună reținerea certificatului de înmatriculare, eliberând o dovadă înlocuitoare. Dacă fisura este extinsă, sunt mai multe deteriorări pe parbriz, geamul poate să cedeze, iar vizibilitatea este afectată, șoferul poate rămâne fără talon.

De reținut faptul că fisurile mici, care par crăpături superficiale, pot să se extindă și chiar să deterioreze mai mult parbrizul. Acestea pot fi reparate rapid, fără să înlocuiești parbrizul. Dacă se extind și sunt adânci, este indicat să schimbi parbrizul.

