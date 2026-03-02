Prima pagină » Actualitate » Codul Rutier 2026 | Circuli cu parbrizul crăpat? Cum te sancționează legea în acest caz

Codul Rutier 2026 | Circuli cu parbrizul crăpat? Cum te sancționează legea în acest caz

02 mart. 2026, 21:47, Actualitate
Codul Rutier 2026 | Circuli cu parbrizul crăpat? Cum te sancționează legea în acest caz

Codul Rutier 2026. Legea îi sancționează pe șoferii care circulă cu parbrizul crăpat. Așa cum arată legislația rutieră în vigoare, conducătorii auto riscă nu doar o amendă contravențională, ci și să rămână fără certificatul de înmatriculare. Iată mai jos.

Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă dacă circuli cu parbrizul crăpat? Șoferii care circulă în acest mod pe drumurile publice riscă să fie amendați contravențional și chiar să li se rețină certificatul de înmatriculare. Mulți conducători auto amână să își înlocuiască parbrizul fisurat sau ciobit, dar puțin sunt cei care știu că o astfel de situație ar putea să atragă sancțiuni serioase. Mai mult, poate deveni un pericol.

Codul Rutier 2026 Circuli cu parbrizul crăpat Cum te sancționează legea în acest caz

Ce se întâmplă dacă circuli cu parbrizul crăpat / foto: Envato

Parbrizul crăpat aduce sancțiuni pentru șoferi – amendă și reținerea talonului

Un parbriz fisurat devine o problemă mare în momentul în care este afectat câmpul vizual al șoferului. În acest sens, șoferul în cauză va fi sancționat pentru că circulă cu un autoturism care are defecțiuni tehnice. În acest caz, se aplică o sancțiune între 9 și 20 de puncte de amendă, în funcție de gravitatea situației constatate, arată Observatornews.ro.

De asemena, oamenii legii pot să dispună reținerea certificatului de înmatriculare, eliberând o dovadă înlocuitoare. Dacă fisura este extinsă, sunt mai multe deteriorări pe parbriz, geamul poate să cedeze, iar vizibilitatea este afectată, șoferul poate rămâne fără talon.

De reținut faptul că fisurile mici, care par crăpături superficiale, pot să se extindă și chiar să deterioreze mai mult parbrizul. Acestea pot fi reparate rapid, fără să înlocuiești parbrizul. Dacă se extind și sunt adânci, este indicat să schimbi parbrizul.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock / Envato

Recomandarea video

Citește și

SPORT Cine este cea care i-a furat inima campionului Ferrari, Charles Leclerc
22:52
Cine este cea care i-a furat inima campionului Ferrari, Charles Leclerc
HOROSCOP Cele trei compatibilități între zodii care, altfel, nu se potrivesc de niciun fel. Cine sunt nativii pentru care s-au aliniat planetele
22:35
Cele trei compatibilități între zodii care, altfel, nu se potrivesc de niciun fel. Cine sunt nativii pentru care s-au aliniat planetele
FLASH NEWS Ministrul Apărării, lămuriri despre posibila implicare a României în acțiunile împotriva Iranului: „Am primit multe întrebări zilele astea”
22:00
Ministrul Apărării, lămuriri despre posibila implicare a României în acțiunile împotriva Iranului: „Am primit multe întrebări zilele astea”
Actrița Lauren Chapin a murit, la vârsta de 80 de ani, după o lungă luptă cu o boală gravă. Și copilăria i-a fost marcată de mai multe suferințe
21:36
Actrița Lauren Chapin a murit, la vârsta de 80 de ani, după o lungă luptă cu o boală gravă. Și copilăria i-a fost marcată de mai multe suferințe
FLASH NEWS Radu Miruță dă asigurări că România nu va fi afectată de războiul din Orientul Mijlociu: „Nu există niciun pericol”
21:35
Radu Miruță dă asigurări că România nu va fi afectată de războiul din Orientul Mijlociu: „Nu există niciun pericol”
INEDIT Ce conține rația militară românească. Un tiktoker a testat meniul pe care îl primește un militar român pentru o zi întreagă
20:47
Ce conține rația militară românească. Un tiktoker a testat meniul pe care îl primește un militar român pentru o zi întreagă
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Imperiul secret de 95 de miliarde de dolari al ayatollahului Khamenei. Cum a confiscat mii de case și a făcut avere din suferința iranienilor
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Digi24
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei
Cancan.ro
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Un nanomaterial pe bază de fier elimină celulele canceroase fără a afecta țesutul sănătos
RĂZBOI Pete Hegseth, secretarul american de Război: „America e la un punct de cotitură pentru prima oară din 1979. Nu mai suntem apărători, ci războinici”
23:00
Pete Hegseth, secretarul american de Război: „America e la un punct de cotitură pentru prima oară din 1979. Nu mai suntem apărători, ci războinici”
SPORT Unirea Slobozia – Rapid 1-2 | Costel Gâlcă: „Puteam marca și al treilea gol, și al patrulea”
22:51
Unirea Slobozia – Rapid 1-2 | Costel Gâlcă: „Puteam marca și al treilea gol, și al patrulea”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 3 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 3 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
TRAGEDIE Ultimele clipe din viața lui Eric Dane. Cum a murit, de fapt, actorul din „Anatomia lui Grey”, la doar 53 de ani
21:56
Ultimele clipe din viața lui Eric Dane. Cum a murit, de fapt, actorul din „Anatomia lui Grey”, la doar 53 de ani
INEDIT În ultima apariție publică, Donald Trump a trecut rapid de la război și bombardament la ușile și perdelele Sălii de Bal de la Casa Albă. Piruetele din discursul președintelui au amuțit audiența
21:20
În ultima apariție publică, Donald Trump a trecut rapid de la război și bombardament la ușile și perdelele Sălii de Bal de la Casa Albă. Piruetele din discursul președintelui au amuțit audiența
ECONOMIE Carrefour, vândut la promoție. Analiștii spun că prețul de achiziție al fraților Pavăl este un „super deal”
20:08
Carrefour, vândut la promoție. Analiștii spun că prețul de achiziție al fraților Pavăl este un „super deal”

Cele mai noi

Trimite acest link pe