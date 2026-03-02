Carrefour, vândut la promoție. Analiștii spun că prețul de achiziție al fraților Pavăl este un „super deal”

Gigantul francez Carrefour, care și-a anunțat ieșirea de pe piața din România, spune că retragerea ar putea fi finalizată cu o ofertă excelentă pentru viitorii cumpărători, frații Pavăl, proprietarii Dedeman. Cu un multiplu de 4,8x al indicatorului financiar EBITDA, analiștii susțin că prețul de achiziție include un discount foarte bun.

EBITDA, acronimul care măsoară profitabilitatea operațională a unei companii excluzând cheltuielile cu dobânzi, impozite, depreciere și amortizare, joacă un rol extrem de important în piața achizițiilor, iar multiplul median din oferta primită de Carrefour România include o valoare de două ori mai mică a acestui indicator decât media europeană, conform ZF.

„Am primit o ofertă atractivă, echivalentul a 30% din vânzări, 4,8x EBITDA şi 28,4x ROI”, au declarat oficialii Carrefour într-un document.

Practic, Carrefour a acceptat să vândă întreaga operațiune din România pentru 823 mil. euro (enterprise value, care include și datoriile), adică de 4,8 ori profitul operațional anual al companiei. Astfel, frații Pavăl vor plăti un preț echivalent cu aproape 5 ani de EBITDA.

Dacă nivelul actual al profitului se menține, investiția s-ar putea amortiza într-un interval de timp relativ scurt pentru zona de retail, asta în condițiile în care în Europa tranzacțiile similare se încheie la multipli de peste 10 ori EBITDA. Prețul acceptat de francezi indică o evaluare sub media pieței și un super deal pentru frații Pavăl. Acordul dintre Carrefour și frații Pavăl este așteptat să se finalizeze în a doua jumătate a anului.

