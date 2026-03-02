Prima pagină » Actualitate » Radu Miruță dă asigurări că România nu va fi afectată de războiul din Orientul Mijlociu: „Nu există niciun pericol”

Bianca Dogaru
02 mart. 2026, 21:35, Actualitate
Ministrul Apărării, Radu Miruță, dă asigurări că teritoriul României se află în afara oricărui pericol, în ciuda escaladării violențelor din Orientul Mijlociu. 

„Nu există pericol pentru România în acest moment. Sunt date cumulate atât de Direcția de Informații Militare, cât date verificate și confirmate cu direcții echivalente din celelalte țări aliate. În momentul de față pentru România și pentru teritoriul național, conflictul din Iran nu generează un pericol,” a declarat acesta la Euronews.

Ministrul a precizat că urmărește cu atenție evoluția situației din Iran.

„A început un atac masiv între mai multe țări. Iranul nu a atacat o singură țară după ce a fost atacat la rândul lui. Este absolut normal și acceptabil să fie crescută prudența și să fie sporite măsurile de vigilență. Asta se întâmplă și pe teritoriul național. După confirmarea acestui atac, a crescut gradul de atenție, monitorizăm în permanență ce se întâmplă, schimbăm informații cu partenerii noștri și urmărim cu frecvență mai densă informațiile și lucrurile care se întâmplă în jurul Iranului.”

În ciuda faptului că tensiunile din regiunea Iranului au crescut, Miruță insistă pe faptul că România nu este afectată. Acesta afirmă că toate instituțiile statului colaborează pentru a menține stabilitatea.

„Am verificat dacă este ceva de făcut la nivel politic, dacă este ceva de făcut la nivel aliat, pe filieră politică. În afara creșterii vigilenței, sunt niște măsuri suplimentare. Se verifică mai întâi intrările și ieșirile din unitățile militare, se schimbă mai des informații, se verifică mai des informațiile pe care le obținem pentru a fi confirmate. În perioada asta de conflict militar, multe informații sunt generate în spațiul public și cu scopul de a dezinforma sau a influența o decizie sau alta. E foarte important să validăm aceste informații. Concluzia clară este că la momentul la care discutăm nu există niciun pericol.”

