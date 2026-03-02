Actrița Lauren Chapin, cunoscută pentru rolul Kathleen Anderson din serialul „Father Knows Best”, a murit la vârsta de 80 de ani. Decesul său a survenit pe 24 februrie, după o luptă cu cancerul care a durat cinci ani.

Anunțul a fost făcut de fiul artistei, Matthew Chapin, pe Facebook. El a transmis că este devastat de durere și a cerut gânduri și rugăciuni pentru familie în această perioadă dificilă. Lauren Chapin lasă în urmă un fiu, o fiică și pe fratele său, Michael Chapin.

Actrița a avut parte și de o copilărie marcată de suferințe, abuzuri sexuale și consum de droguri! Lauren Chapin. Astfel, dincolo de succesul din televiziune, viața personală a acesteia a fost presărată cu dificultăți, traume din copilărie, abuzuri, dependență de droguri, tentative de suicid și căsnicii problematice.

Actrița a fost molestată în copilărie și ulterior s‑a confruntat cu dependență de droguri, perioade în închisoare, mai multe pierderi de sarcină și un divorț scandalos.

Când avea aproximativ 6 ani, mama sa, Marguerite, despre care spunea că era alcoolică, l‑a dus pe fratele Billy la New York pentru a‑i construi o carieră pe scenă, iar ea a rămas cu tatăl ei, William, despre care a spus că a molestat‑o.

La 11 ani, se descria ca având o „personalitate maniac‑depresivă” și a încercat o dată să se sinucidă, precizează unica.ro.

Actrița s‑a căsătorit la 16 ani și după doi a divorțat. O altă căsătorie a fost anulată după ce a descoperit că soțul era deja căsătorit.

Un alt bărbat cu care a avut o relație a transformat‑o în prostituată și i‑a dat heroină, drog pe care a spus că l‑a consumat timp de șapte ani, până la vârsta de 25 de ani. În această perioadă, a pierdut opt sarcini.

Mai mult, actrița a mai dezvăluit că a trebuit să‑și dea mama în judecată pentru a obține o parte din banii câștigați în „Father Knows Best”. După ce a reușit să se lase de droguri, în anii ’70, Lauren a lucrat ca pastor și ca manager de talente.

