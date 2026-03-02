Ce conține rația militară românească. Un tiktoker a testat meniul pe care îl primește un militar român pentru o zi întreagă

Un bărbat a primit un pachet ce conține rația militară românească pentru o zi întreagă. A testat meniul pe care îl primește un militar român și și-a expus impresiile legate de hrană.

Bărbatul a menționat pe platforma TikTok, la început, faptul că a primit pachetul respectiv pe care urma să îl prezinte utilizatorilor. La o scurtă căutare pe internet se pot observa mai multe site-uri care oferă spre vânzare astfel de pachete. Mâncarea este liofilizată și deshidratată, în general, pentru a nu se altera rapid. Mâncarea liofilizată, potrivit unor rapoarte de specialitate, ar putea fi consumată fie în 3-4 ani (dacă este în plic), fie în 15-25 de ani (dacă este în cutii).

„Am revenit cu rația asta românească, frate. Deci eu am primit-o pe aceasta, nu știu dacă se și cumpără. Este foarte mare, nu știu dacă o să pot să o mănânc din prima pe toată. O desfacem acum pe loc”, a spus el.

Bărbatul a desfăcut pachetul pe care l-a primit, menționând că în interior se află 3 pachete mari pentru mic-dejun, prânz și cină. De asemenea, în pachet se află și un kit de încălzire. El a mai menționat că a testat, în trecut, și MRE-urile* destinate militarilor americani (*Meal Ready-To-Eat – hrană gata de consum).

Rația militară românească: ce conține pachetul pentru mic-dejun

Utilizatorul a început cu rația destinată micului-dejun. Pe ambalajul pachetului voluminos apar stema României și inscripția „rație militară”, tipărită în mai multe limbi. În primul pachet desfăcut, bărbatul a găsit mai multe produse alimentare. Pe listă se află friptura de vită cu sos de piper, precum și biscuiți și un baton proteic.

„Am desfăcut micul-dejun și avem: friptură de vită cu sos de piper, biscuiți sărați din grâu integral, baton proteic cu ciocolată, cafea 3 în 1 și încă un kit de încălzire. Încă un kit de încălzire pentru rație. Deci, fiecare pachet are kit de încălzire și mi-a mai dat unul în plus? Izotonic cu aromă tropicală. Am mai băut la ăla american. Și unt de nuci. Eu nu am mâncat niciodată unt de nuci, sper că nu se referă la unt de arahide. (…) Avem și un kit cu linguriță, parcă e mult mai bogat și are mai multe chestii ca unul american. Ai și șervețele umede, șervețele uscate și o pungă să strângi gunoaiele, cred”, a spus utilizatorul în videoclipul care poate fi urmărit mai sus.

A testat produsele

După ce a prezentat produsele din pachetul aferent micului-dejun, bărbatul a început să le desfacă și să le testeze. Biscuiții integrali i s-au părut gustoși. Sucul din pachet l-a surprins plăcut, iar untul de arahide a spus că „este bun, nu e ca untul de arahide normal, e mai moale și mai dulceag”.

Apoi, a pregătit și cafeaua 3 în 1, cu 200 ml de apă. Apoi, a gustat-o: „E cam nasoală culoarea. Nu e rea deloc”.

„E fix cu toate fructele, ca sucul de la dozatoarele de la hotel”, a spus el despre suc.

În cele din urmă, a deschis și pachetul pe care scria „friptură de vită în sos de piper”. Înăuntru a găsit, în schimb, o porție de paste cu carne de vită și sos.

„Ok. Puțină sare, nu sunt rele pastele astea, nici vita și nici sosul. E bun. Felul ăsta la micul-dejun? Se potrivește pentru prânz. Nu contează, ideea e că e bun”, a mai spus bărbatul.

Autorul recomandă:

Sursă foto & video: TikTok rosu.dan89