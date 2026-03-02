Prima pagină » Știri externe » În ultima apariție publică, Donald Trump a trecut rapid de la război și bombardament la ușile și perdelele Sălii de Bal de la Casa Albă. Piruetele din discursul președintelui au amuțit audiența

În ultima apariție publică, Donald Trump a trecut rapid de la război și bombardament la ușile și perdelele Sălii de Bal de la Casa Albă. Piruetele din discursul președintelui au amuțit audiența

02 mart. 2026, 21:20, Știri externe

La discursul ceremonial în care a medaliat doi militari post-portem și unul în retragere,  președintele Donald Trump a trecut rapid de la subiectul Războiului din Iran la  subiecte care au înveselit atmosfera ce ar fi trebuit să fie solemnă.

„Ne face plăcere să ni se alăture membrii guvernului Polonez, inclusiv reprezentanții președintelui, care e un om fantastic. L-am susținut de câteva ori.   O să fie un președinte grozav. Avem o relație măreață cu Polonia. Ministrul Apărării onorează sacrificiile și legăturile cu SUA.”

Trump: Ai „JEANS” grozavi

Când le-a mulțumit familiilor celot trei militari, Trump a povestit cum i-a spus unui militar că are „blugi grozavi”, făcând referire la jocul de cuvinte al actriței fotomodel Sydney Sweeney în controversata reclamă la blugi de la American Eagle.

„Vreau să-i mulțumesc părinților lui Michael, Bob și Linda, care s-au pus în fața adevăratului rău,  al cărui curaj ne ține țara liberă. Se spune că gena familiei este foarte puternică. În toate cele trei familii. I-am spus lui Michael: „Ai JEANS grozavi. El m-a întrebat despre ce e vorba. I-am spus că o să-și dea seama. Poți să ai cei mai tari JEANS”, a spus Trump.

Pronunția cuvântului „blugi” în limba engleză este similară cu cea a cuvântului „gene” („jeans”, „genes”).

Trump, despre perdelele de la Casa Albă

Trump a lăudat și noile perdele de la Casa Albă, încă aflată în proces de renovare (a renovat inclusiv baia Lincoln). El a făcut o glumă la adresa soției sale, Melania, care se plânge de zgomotul zilnic produs de renovarea Casei Albe.

„Avem soldați grozavi în această  FRUMOASĂ clădire. Nu e frumoasă? Renovăm clădirea. Vedeți draperiile. E o gaură adâncă acolo. Dar peste un an și jumătate, o să vedem o CLĂDIRE FOARTE FRUMOASĂ. Cred că o să economisim banii pentru uși. Nu cred că poți avea uși mai frumoase. Eu am ales draperiile. Am construit multe săli de baluri. Am construit cele mai multe. Cred că va fi cea mai frumoasă sală de bal din lume. De unde știu? Pentru că  Prima Doamnă nu este entuziasmată. Exact.  A spus că „se vor opri vreodată forajele?”. Sunt de la ora 6 dimineața la 11. Vă imaginați. Pentru mine,  un sunet plăcut. Ei nu-i place. Noi donăm. Nu a fost băgat niciun ban al unui plătitor de taxe. Când aud acest sunet plăcut, înseamnă BANI. I-am spus soției să nu se îngrijoreze. O să plecăm la mall pentru câteva săptămâni”.

