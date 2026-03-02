Prima pagină » Știri externe » Șeful NATO salută acțiunea militară a SUA și a Israelului împotriva Iranului. Ce a declarat despre o implicare a forțelor transatlantice în operațiuni

Șeful NATO salută acțiunea militară a SUA și a Israelului împotriva Iranului. Ce a declarat despre o implicare a forțelor transatlantice în operațiuni

Olga Borșcevschi
02 mart. 2026, 20:03, Știri externe
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat luni, pentru BBC News, că Europa „susține în totalitate” acțiunea militară a SUA și a Israelului împotriva Iranului, afirmând că aceasta reduce capacitatea Teheranului de a obține arme nucleare și rachete balistice, dar a subliniat că NATO în sine nu va fi implicată.

Rutte a declarat că Teheranul reprezintă o „amenințare” pentru Europa, Israel și regiunea înconjurătoare. El a continuat spunând că Europa „își intensifică eforturile” ca urmare a atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului la sfârșitul săptămânii trecute, relatează BBC.

De asemenea, șeful NATO a fost întrebat dacă forțele NATO vor fi implicate în operațiunile din Iran, însă a respins un astfel de scenariu.

„Nu, este clar că aceasta este o campanie condusă de americani și israelieni”, a adăugat el.

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi, iar luptele s-au extins peste noapte în Liban, după schimburi de focuri între Israel și Hezbollah.

Putin a discutat cu greii Orientului Mijlociu. Liderul de la Kremlin se oferă să ajute la stabilizarea situației din regiune

Trump dă detalii despre operațiunea din Orient: „Distrugem rachetele și anihilăm Marina Iranului"

