Fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Şerban(PSD) face apel la „luciditate” şi „responsabilitate”, în cea mai nouă postare a sa de pe facebook.

Şerban mai spune că „România nu își permite să rămână blocată în ambiții personale, calcule de partid sau orgolii duse prea departe”.

„Sunt momente în care o țară nu are nevoie de zgomot, ci de luciditate. De oameni care înțeleg că responsabilitatea publică nu se măsoară în declarații puternice, ci în decizii asumate atunci când lucrurile devin dificile.

România nu își permite să rămână blocată în ambiții personale, calcule de partid sau orgolii duse prea departe. Stabilitatea, încrederea în instituții și direcția pro-occidentală trebuie apărate prin fapte, nu doar invocate în discursuri. Adevărata forță politică se vede atunci când poți să lași ceva de la tine pentru ca țara să poată merge înainte. Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de construcție, echilibru și oameni care pun România înaintea propriei imagini”.

