Prima pagină » Actualitate » Notar trimis în judecată pentru abuz în serviciu și instigare la fals într-un dosar de succesiune privind un imobil din București

Adina Anghelescu
Decizie pronunțată de judecători ICCJ
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au dispus sesizarea Curții de Apel București prin trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui notar public din circumscripția Curții de Apel București.

Notarul este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și fals intelectual, precum și a unei alte persoane fizice, fără calitate specială, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de instigare la infracțiunile anterior menționate.

Cum a acționat notarul în defavoarea moștenitorilor testamentari

Din comunicatul transmis de PCA București reies următoarele aspecte ce au fost evidențiate în urma anchetei finalizate:

“În fapt, s-a reținut că în perioada 28.10.2021 – 02.03.2022, la instigarea inculpatei fără calitate specială, inculpata – notar public, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu și acționând cu intenție, precum și cu încălcarea dispozițiilor prevăzute în Legea nr. 36/1995, a înregistrat un dosar succesoral la solicitarea unei persoane fără calitate în procedură și a demarat și dezbătut procedura succesorală fără a efectua verificările impuse de lege, referitoare la moștenitori, la masa succesorală, la drepturile acestora, precum și la existența și la situația juridică a unui bun imobil situat pe raza municipiului București, emițând ulterior încheierea finală și certificatul de calitate de moștenitor, în care atesta, în mod neveridic, faptul că instigatoarea ar avea calitatea de legatar cu titlu particular al defunctului pentru imobilul în cauză, în baza unui testament olograf revocat (aspect stabilit anterior printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă și cunoscut de către inculpate).

Prin îndeplinirea atribuțiilor de serviciu cu încălcarea legii, precum și prin întocmirea în fals a unor înscrisuri oficiale, cu prilejul redactării lor, au fost vătămate drepturile și interesele legitime ale unei terțe persoane fizice, prin împiedicarea acesteia de a-și exercita adevărata calitatea de moștenitor testamentar al defunctului cu privire la dreptul litigios, concomitent cu activitatea infracțională realizată fiind obținut un folos necuvenit în patrimoniul inculpatei – instigator, constând în recunoașterea artificială a calității sale de moștenitor testamentar al aceluiași defunct. Totodată, procurorii au solicitat instanței de judecată sesizate să dispună desființarea înscrisurilor falsificate, respectiv a Încheierii finale și a Certificatului de calitate de moștenitor întocmite de notarul public”.

