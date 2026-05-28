Ambasada SUA la Kiev rămâne Deschisă. Răspuns oficial, după ce Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a afirmat că americanii au părăsit Ucraina

Ambasada Statelor Unite la Kiev a negat, joi, informațiile potrivit cărora misiunea diplomatică americană va părăsi capitala ucraineană, după avertizările din partea Rusiei privind atacuri iminente.

„Ambasada SUA este deschisă. Nu există schimbări în activitatea noastră, iar rapoartele care indică contrariul sunt false. Departamentul de Stat nu are priorități mai importante decât siguranța și protecția americanilor și revizuiește periodic măsurile de securitate ale Ambasadei de la Kiev. Reiterăm mesajul nostru conform căruia americanii nu ar trebui să călătorească în Ucraina din niciun motiv, din cauza conflictului armat”, — se arată în comunicatul postat de Ambasadă.

Anterior, despre faptul că ambasada SUA va părăsi Kievul, a declarat Kaja Kallas, șefa diplomației europene.

Ambasada americană părăsește Kiev după avertizările din partea Rusiei privind atacuri iminente, a declarat, joi, șefa diplomației europene, Kaja Kallas. În același timp, reprezentanțele diplomatice ale tuturor țărilor din Uniunea Europeană rămân în capitala Ucrainei, a adăugat ea.

„Ieri am aflat că toate ambasadele, cu excepția uneia singure, au rămas în Ucraina. Așadar, acest lucru necesită curaj din partea angajaților ambasadelor. Dar da, toți europenii au rămas. America a plecat”, a spus Kallas la sosirea la o întâlnire informală a șefilor de diplomație ai UE din Cipru.

În cadrul unei conferințe de presă organizate înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai UE din Cipru, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a răspuns la întrebări privind amenințările Rusiei de a lansa un atac asupra Kievului și cererea acesteia ca diplomații să părăsească orașul.

„Asta face Rusia pentru că, de fapt, nu câștigă teren pe câmpul de luptă. Așadar, ceea ce fac acum este, de fapt, să intensifice atacurile teroriste, pentru că nu se poate descrie altfel. Vor să creeze un climat de teamă în rândul populației. Nu a funcționat ani de zile, nu cred că va funcționa nici acum”, a declarat Kallas.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei neagă evacuarea ambasadei SUA

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Heorhii Tykhyi, a reacționat la declarațiile lui Kallas, relatează RBC-Ukraine.

„Informațiile privind plecarea ambasadei SUA nu sunt adevărate”, a declarat el jurnaliștilor.

Biroul lui Zelenskyy a comentat, de asemenea, declarațiile lui Kallas.

Dmytro Lytvyn, consilierul pentru comunicare al președintelui ucrainean Volodymyr Zelenskyy, a calificat situația drept „ciudată”, subliniind că Ucraina nu ar trebui să interpreteze comentariile șefului diplomației UE cu privire la Statele Unite.

„Poate că se referea la circumstanțele care au dus la atacul de sâmbătă seara. Am auzit că diplomații americani au părăsit Kievul în acel moment. În orice caz, Ucraina le este recunoscătoare tuturor ambasadelor care își desfășoară activitatea la Kiev”, a remarcat Lytvyn.

