O deputată ecologistă din Franța, care a venit cu o propunere bizară, i-a inspirat poetului Mircea Dinescu un savuros poem satiric. Cunoscutul scriitor și om de afaceri nu a ratat ocazia de a ironiza crunt inițiativa, pe care o consideră „o dramă ierbivoră”.

Într-un mesaj postat pe contul său de socializare, Mircea Dinescu explică faptul că poezia sa este dedicată entuziastei ecologiste din Franța care a propus ca în meniurile restaurantelor pariziene în locul cotletului să se scrie „cadavru de vacă”.

Poetul și-a ales ca muză antricotul

Dinescu îmbracă în tonuri satirice povestea unei fripturi de vacă, și invocă dorința absurdă avută de „o mașteră năroadă”.

O dramă ierbivoră

(se dedică ecologistei din Franța care a propus ca în meniurile restaurantelor pariziene în locul cotletului să se scrie cadavru de vacă)

Azi am mîncat cadavrul unei plante care voia și ea de sărbători să zvîrle în volute elegante polen în părul unei alte flori. Însă o mînă mult prea criminală a smuls-o de la bunii săi părinți, a uns-o cu ulei și cu acreală și-a opărit-o-n sosuri cam fierbinți, i-a dat cu sare-n ochi să nu mai vadă cîmpul cu roua-n care s-a scăldat pînă veni o mașteră năroadă să mi-o servească mie de Sabat. Păi planta-i mai sensibilă ca vaca ce-o paște și-i dă-n cap cu bălegar. Ecologista va hali, săraca, compot din mătărîngă de măgar.

Context

Cazul care l-a inspirat pe scriitor este cel al deputatei franceze Sandrine Rousseau. Politiciana ecologistă a propus ca restaurantele să schimbe denumirea popularei rețete de antricot în „cadavru de vacă”.

Potrivit ParisMatch, europarlamentara membră a Partidului Verzilor, foarte activ în Parlamentul European, a solicitat o nouă terminologie în cazul preparatelor vegane. La începutul lunii martie, Uniunea Europeană a declarat că produsele pe bază de plante continuă să folosească termenii „sos” sau „burger”, însă termenul „friptură” ar trebui să rămână rezervat pentru carne. În acest mod s-ar stabili o distincție în domeniul etichetării alimentelor.

