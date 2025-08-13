Avertisment cu privire la apariția unei noi scheme piramidale de tip „CARITAS”. Mai bine de 100.000 de români sunt în pericol să rămână fără bani

Piața financiară din România este într-o continuă dezvoltare, iar în peisaj și-a făcut loc și o nouă platformă online de investiții, prezentată drept „revoluționară”. Însă, potrivit unui avertisment lansat de influencerul Mihai Țăranu, mai bine de 100.000 de oameni sunt în pericol să rămână fără bani și să își piardă identitatea.

Mihai Țăranu susține că aplicația nu este autorizată, iar datele solicitate utilizatorilor pot fi folosite pentru fraude.

„Prețurile cresc sau scad când vor ei din buton”

Influencerul afirmă că platforma afișează grafice și cotații fără legătură cu piețele financiare reale. „Prețurile alea cresc sau scad când vor băieții, din buton. Sistemul nu e legat la piețele globale”, a declarat acesta, citat de Epoch Times.

Conform spuselor sale, aplicația pretinde că are aproximativ 100.000 de membri, însă nu există dovezi oficiale în acest sens. Mai mult, platforma ar afișa un certificat fals, realizat în Photoshop, care ar sugera o aprobare de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), din SUA, instituție care, însă, nu reglementează platformele de investiții.

Riscul cel mare are legătură cu procedura de retragere a fondurilor. Practic, utilizatorilor li se solicită o fotografie a cărții de identitate și un selfie în care țin documentul în mână. „Tu, plebule, efectiv le dai unor hoți tot ce au nevoie ca să facă cu identitatea ta orice, inclusiv deschis conturi la bănci sau luat credite de la IFN”, avertizează Țăranu.

Acesta explică faptul că datele pot fi suficiente pentru ca infractorii să deschidă conturi pe platforme crypto legale, să efectueze tranzacții și să retragă fonduri folosindu-se de numele victimei.

„Dacă cineva are un selfie cu tine și buletinul, scamerii pot face conturi pe exchange-uri crypto legale și pot spăla/retrage bani în numele tău. După, platforma raportează la autorități și te trezești că ai de plătit taxe că ai retras crypto de sute de mii/milioane de dolari”, susține Mihai Țăranu, care insistă asupra faptului că, în astfel de situații, este aproape imposibil de demonstrat neimplicarea.

Influențatorul mai atrage atenția că există și pericolul de a atrage alte persoane în această schemă. „Înțelegeți pericolul la care vă expuneți? Că nu aveți cum dovedi că nu sunteți voi în selfie-ul ăla și că nu voi ați retras banii!”, mai spune el.

Precedentul „Caritas”

Modelul funcționează pe principiul unei scheme Ponzi: câțiva participanți inițiali își recuperează banii, însă restul clienților pierd tot imediat ce fluxul de noi depunători se oprește.

Între aprilie 1992 și august 1994, schema piramidală „Caritas” a atras aproximativ 3 milioane de români, cu promisiunea multiplicării de opt ori a sumei depuse. În momentul prăbușirii „Caritas”, pierderile totale erau estimate între 1 și 5 miliarde de dolari, iar datoriile se ridicau la circa 450 de milioane de dolari.

Schema a fost inițiată de contabilul Ioan Stoica și a început la Brașov, continuând apoi la Cluj-Napoca. În scurt timp, s-a extins rapid la nivel național.

