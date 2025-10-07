Avertismentul expertului Alexandru Chirilă la Pastila Financiară: „Creșterea PENSIILOR se poate face doar prin impozite mai mari și inflație”

În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, expertul financiar Alexandru Chirilă, a explicat procesul de pensionare din România și rolul Pilonului I. Urmăriți aici episodul integral din Pastila Financiară
Alexandru Chirilă a avertizat că într-un scenariu în care un senior ar îndeplini acum condițiile de pensionare, având un salariu de 5000 de lei, atunci pensia sa nu va putea depăși valoarea de 1200 de lei.
„Pilonul I are un randament negativ până când ajungi pe la 74 de ani. E o anomalie, dar așa e conceput sistemul. Rata de înlocuire pentru 2070 este în jur de 24% din ultimul salariu, ceea ce este nasol. Dacă ai ieșit la pensie cu 5000 de lei salariu, venitul din Pilonul 1 ar fi undeva la 1200 de lei, mâine, bani la pensie.”
În același context, Chirila a atras atenția că puterea randamentului în perioada tinereții diferă foarte mult față de vârsta apropiată pensionării, motiv pentru care procesul de creștere a veniturilor va fi mult mai dificil.
„Nu suntem conștienți în perioada în care suntem tineri și avem forță și energie de muncă, de impactul vârstei de peste 60 de ani. Din păcate, în primul rând corpul nu te mai ajută să livrezi la fel ca la vârsta de 30 de ani. Capacitatea de a învăța lucruri noi scade. Deja cu cât ne apropiem de vârsta de pensionare, soluțiile vor putea fi aplicate, dar rezultatele nu vor duce la creșterea pensiei. Există multă populație care se gândește că va primi o pensie de la stat. Asta e o poveste care la un moment dat nu mai e sustenabilă. Creșterea pensiilor se poate face doar prin creșterea veniturilor statului. Creșterea asta constantă a pensiilor o să se vadă în impozite mai mari și în inflație.”