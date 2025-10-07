Avertismentul expertului Alexandru Chirilă la Pastila Financiară: „Creșterea PENSIILOR se poate face doar prin impozite mai mari și inflație”

În emisiunea „Pastila Financiară” cu Adrian Artene, expertul financiar Alexandru Chirilă, a explicat procesul de pensionare din România și rolul Pilonului I. Urmăriți aici episodul integral din Pastila Financiară

Alexandru Chirilă a avertizat că într-un scenariu în care un senior ar îndeplini acum condițiile de pensionare, având un salariu de 5000 de lei, atunci pensia sa nu va putea depăși valoarea de 1200 de lei.

„Pilonul I are un randament negativ până când ajungi pe la 74 de ani. E o anomalie, dar așa e conceput sistemul. Rata de înlocuire pentru 2070 este în jur de 24% din ultimul salariu, ceea ce este nasol. Dacă ai ieșit la pensie cu 5000 de lei salariu, venitul din Pilonul 1 ar fi undeva la 1200 de lei, mâine, bani la pensie.”

În același context, Chirila a atras atenția că puterea randamentului în perioada tinereții diferă foarte mult față de vârsta apropiată pensionării, motiv pentru care procesul de creștere a veniturilor va fi mult mai dificil.