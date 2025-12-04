Un studiu NASA ridică un semnal de alarmă privind un fenomen ce ar putea altera imaginea Universului, surprinsă de telescoapele spațiale. Mai exact, oamenii de știință de la NASA avertizează că explozia numărului de sateliți planificați pentru lansare ar putea contamina aproape toate imaginile viitoare captate de telescoapele spațiale, punând în pericol decenii de cercetare astronomică, scrie ScienceAlert.

Sateliții aflați pe orbită riscă să compromită observațiile telescoapelor care explorează Universul îndep ărtat

Cercetătorii afirmă că furnizarea datelor precise despre poziția și orientarea sateliților ar putea ajuta astronomii, însă menționează că reducerea numărului de lansări rămâne soluția cea mai eficientă.

Întreaga discuție a avut loc, după ce un studiu publicat în revista Nature, citat de Mediafax.ro, avertizează că lumina reflectată de sateliții aflați pe orbită riscă să compromită observațiile telescoapelor care explorează Universul îndepărtat.

Numărul sateliților aflați pe orbita joasă a Pământului a crescut de la aproximativ 2.000 la 15.000 din 2019, impulsionat în mare parte de mega-constelații, precum rețeaua Starlink a lui Elon Musk.

P ân ă la sf âr șitul anilor 2030, aproximativ 560.000 de sateliți ar putea orbita Păm ântul

Potrivit studiului, dosarele depuse deja la autoritățile internaționale indică faptul că până la sfârșitul anilor 2030, aproximativ 560.000 de sateliți ar putea orbita Pământul, un scenariu pe care cercetătorii NASA îl descriu drept „o amenințare foarte gravă” pentru imagistica științifică.

Cercetătorii au simulat impactul acestei viitoare populații de sateliți asupra a patru telescoape spațiale importante. Lumina reflectată ar putea contamina 96% dintre imaginile realizate de misiunea SPHEREx a NASA, viitorul telescop ARRAKIHS al ESA și telescopul Xuntian pe care China intenționează să îl lanseze.

