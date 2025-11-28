Prima pagină » Tehnologie » Oamenii de știință au detectat primul fulger de pe planeta Marte, în locul unde se crede că a existat cândva formă de viață

28 nov. 2025, 20:01, Tehnologie
Oamenii de știință francezi cred că au înregistrat pentru prima dată un fulger pe Marte, sugerând astfel că planeta este capabilă să producă fulgere. Descărcările electrice au fost detectate în înregistrările audio și în cele electromagnetice realizate de instrumentul SuperCam al roverului Perseverance al NASA, arată BBC.

Cercetătorii speră că vor putea trimite pe Marte alte instrumente pentru măsurarea fenomenelor meteorologice și camere mai sensibile pentru a confirma descoperirile. O echipă de cercetători din Franța a analizat 28 de ore de înregistrări cu microfonul efectuate de roverul NASA pe parcursul a doi ani marțieni (1.374 de zile pe Terra). Ei au descoperit că descărcările electrice erau în mod normal asociate cu vârtejuri de praf și fronturi de furtuni de praf.

„Diavolii de praf”, așa cum au fost numiți ei, sunt mici vârtejuri care se formează din aerul fierbinte care se ridică de la sol, iar mișcările lor interne pot da naștere la descărcări electrice. Autorul principal al cercetării, Dr. Baptiste Chide, a declarat pentru Reuters că „aceste deversări reprezintă o descoperire majoră, cu implicații directe pentru chimia atmosferică marțiană, climă, locuibilitate și viitorul explorării robotice și umane.”

El și alți oameni de știință de la Institutul de Cercetări în Astrofizică și Planetologie din Franța cred că Planeta Roșie se alătură astfel Pământului, lui Saturn și Jupiter ca planete cunoscute pentru activitatea electrică atmosferică.

Fizicianul Dr. Daniel Pritchard a scris în revista științifică Nature că, deși înregistrările ar „oferi dovezi convingătoare ale descărcărilor induse de praf”, deoarece descărcările au fost doar auzite și nu văzute, „vor rămâne inevitabil unele îndoieli cu privire la faptul dacă acesta a fost într-adevăr un fulger marțian”.

Roverul Perseverance a fost trimis în craterul Jezero de pe Marte deoarece acesta prezenta calități care ar fi putut însemna că a fost odată propice vieții, inclusiv semnele că în această zonă a fost odată o deltă pe vremea când Marte putea susține apă lichidă la suprafață.

