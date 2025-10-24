Prima pagină » Actualitate » Avocat din Baroul Olt și complicele său, REȚINUȚI pentru trafic de influență. Zeci de mii de euro ceruți în schimbul unor posturi la Spitalul Municipal Caracal

Avocat din Baroul Olt și complicele său, REȚINUȚI pentru trafic de influență. Zeci de mii de euro ceruți în schimbul unor posturi la Spitalul Municipal Caracal

Mara Răducanu
24 oct. 2025, 12:08, Actualitate
Un avocat din Baroul Olt și complicele său în această speță au fost reținuți de DNA Craiova pentru fapte de corupție, fiind acuzați că au pretins în jur de 40.000 de euro, pentru a interveni pe lângă funcționari din Spitalul Municipal Caracal și Serviciul Județean de Ambulanță Olt, în vederea obținerii unor posturi pentru mai multe persoane. Cei doi inculpați vor fi prezentați Curții de Apel Craiova, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, în octombrie 2025, avocatul ar fi pretins bani de la o persoană pentru a-și exercita presupusa influență asupra unor funcționari din Spitalul Municipal Caracal și asupra unui președinte de autoritate locală.

Acesta ar fi promis că poate facilita angajarea persoanei respective și a soției acesteia pe posturi de asistent medical. Ulterior, ar fi cerut 10.000 de euro pentru ca soția martorului să fie angajată la spital.

  • Inculpatul M.N.C. ar fi pretins și pentru sine, de la aceeași persoană suma de 5.000 de euro, din care ar fi primit în mod direct suma de 1.000 de euro, la data de 21 octombrie 2025.
  • La data de 23 octombrie 2025, inculpatul M.N.C. a primit de la persoana respectivă suma de 3.000 de euro pentru sine, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.
  • Tot la data de 23 octombrie 2025, inculpatul R.R.N. a primit de la persoana respectivă suma de 30.000 de euro pentru sine și suma de 1.000 de euro pentru complicele său, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Cum ar fi „operat” avocatul din Baroul Olt și complicele său

Procurorii DNA Craiova au precizat că, la data de 15 octombrie 2025, inculpatul R.R.N. ar fi pretins unei persoane – martor în această speță –  sume de bani al căror cuantum nu l-a precizat la acel moment, pentru a-și exercita presupusa influență pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari din cadrul Spitalului Municipal Caracal, precum și asupra președintelui unei autorități locale, astfel încât persoana respectivă să fie trecută de pe postul de brancardier pe un post de asistent medical în cadrul Spitalului Municipal Caracal.

„În același context și în aceeași modalitate, inculpatul R.R.N. ar fi promis că își va exercita influența și pentru angajarea soției persoanei respective pe un post de asistent medical, la aceeași unitate medicală. Ulterior, la datele de 21 și 23 octombrie 2025, inculpatul R.R.N. ar fi pretins suma de 10.000 de euro, pentru a-și exercita pretinsa influență pe care a lăsat să se creadă că o are asupra funcționarilor menționați anterior, astfel încât soția martorului menționat anterior să fie angajată pe un post de asistent medical, la aceeași unitate medicală.

În cursul lunii octombrie 2025, inculpatul R.R.N. ar fi pretins, în mod repetat, de la aceeași persoană, atât în mod direct, cât și prin intermediul inculpatului M.N.C., suma de 30.000 de euro, pentru a-și exercita presupusa influență pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari cu atribuții în organizarea de examene/concursuri la Serviciul Județean de Ambulanță Olt, dar și asupra președintelui unei autorități locale, astfel încât să îi determine pe aceștia să angajeze două persoane pe două posturi de ambulanțier (șofer) la Serviciul Județean de Ambulanță Olt (câte 15.000 de euro pentru fiecare post)”, precizează procurorii DNA.

