Guvernul pune LACĂTUL pe cultură. „Băgați cultura în dubă” a devenit realitate sub mandatul lui Bolojan. Sute de spectacole anulate, muzee închise, instituții de cultură pe avarie

„Băgați cultura la dubă” nu pare să mai fie doar un simplu slogan. Dimpotrivă, în România zilelor noastre, „rolurile” austerității – jucate magistral de Guvernul Bolojan, pe marea scenă numită România – trimite cultura direct în spatele cortinei. Acolo unde OUG 52 ar putea transforma nu doar „rolurile” mari în „roluri” mici, ci și destinele artiștilor. Discuțiile despre OUG 52 au stârnit ecouri ample în zona culturală din România. Mai mulți directori și manageri de instituții culturale au explicat pentru Gândul de ce această Ordonanță de urgență, păstrată în forma actuală, ar distruge cultura românească.

Teatrul Național de Operetă ar putea anula 22 de spectacole

Alexandru Pătrașcu, directorul adjunct al Teatrului Național de Operetă și Musical ”Ion Dacian” a explicat pentru GÂNDUL repercusiunile Ordonanței de Urgență 52

„În opinia mea, cultura nu este subfinanțată în România. Este, cumva, chiar generos finanțată. Numai că felul în care este organizată cheltuiala banilor publici pentru cultură, este greșit. Și din acest motiv apare la fiecare moment de criză nevoia asta imperioasă de a se face o reformă, dar o reformă care este imposibil de făcut în condiții de majorități politice instabile, coaliții fragile și așa mai departe, pentru că nu pot fi susținute reforme.

Adică, gândiți-vă că dependența instituțiilor culturale de finanțarea publică este foarte, foarte mare, respectiv, la majoritatea instituțiilor de spectacole este de peste 90%, ceea ce arată clar o problemă de sistem. Instituțiile de spectacole din vestul Uniunii Europene au această pondere a finanțării publice mult mai mică.

De exemplu, în teatrele de operă, veniturile proprii contează între 12 și 45 % din buget. Deci, finanțarea publică este între 55 și 88%, iar la nivelul teatrelor dramatice, veniturile proprii ajung să fie mai mari decât subvențiile pe care le primesc. Revenind la problema strict legată de OUG 52, probabil că va provoca efecte negative în toate instituțiile de spectacole. Însă nu am date concrete despre bugetul lor și despre felul în care ei își organizează, să spunem, cheltuielile, ca să pot să măsor acest impact. Pot să spun doar despre Teatrul de Operetă”, a explicat directorul adjunct al Teatrului Național de Operetă ”Ion Dacian.”

„Impactul e foarte mare, poate fi catastrofic pur și simplu”

Alexandru Pătrașcu a evidențiat și faptul că OUG 52 va schimba, atât soarta oamenilor, cât și pe cea a colaboratorilor de la Teatrul de Operetă, menționând că, în aceste condiții, 22 de spectacole ar trebui pur și simplu anulate.

„La Teatrul de Operetă, majoritatea dansatorilor, de exemplu, sunt colaboratori. Drept urmare, dacă acest OUG rămâne așa cum e acum, practic acești colaboratori vor trebui lăsați să plece. Nu există operetă și nu există musical fără numere coregrafice foarte consistente și asta impactează profund. Practic, dintr-o privire pe programul de pe lunile noiembrie și decembrie, ar trebui să anulăm pur și simplu undeva în jur de 22 de spectacole.

În condițiile în care în noiembrie și decembrie noi avem în total programate 28 de spectacole. Și imaginați-vă că vorbim aici despre un dublu impact. Odată că stagiunea este pusă în vânzare încă din vară și normal că s-au vândut bilete pentru toate aceste spectacole, iar acești bani ar trebui returnați spectatorilor.

Chiar dacă, să zicem că am găsit cu ce să le înlocuim, astfel încât să le facem doar cu resurse proprii, nu știu dacă am reuși să vindem în două luni mai mult decât am vândut în cinci luni de vară și în septembrie și octombrie până acum. Deci și în condițiile în care, mă rog, spectacolele cu care am putea înlocui cele anulate n-au cum să fie mai bune decât cele pe care le anulăm. Deci impactul e foarte mare. Pentru noi propriu-zis poate fi catastrofic pur și simplu.”

„Mă întreb dacă s-a făcut un studiu la nivelul acestor instituții, ce se câștigă, ce se pierde”

Directorul adjunct al Teatrului Național de Operetă ”Ion Dacian” a adus în discuție și repercusiunile OUG 52 asupra sectorului independent.

Interlocutorul Gândul a evidențiat, în acest context nesigur – cu multe provocări în care austeritatea bugetară pare „să bată” cultura – și consecința politizării zonei culturale, vorbind despre existența unei zone a artelor spectacolelor care depinde foarte mult și de administrațiile locale.

„Toate teatrele din România au treabă cu sectorul independent, pentru că pur și simplu și absolvenții de UNATC – facultăți de profil, de canto, de muzică, de actoriei își găsesc locul și toți o fac, începând prin mici colaborări, până când se eliberează un loc și se pot angaja. Drept urmare, pentru următoarele două luni, lor li se taie practic aproape orice sursă de venit, pentru că altfel n-ar putea să facă decât strict spectacole independente, organizate doar de ei și atâta tot, dar n-ar mai avea cu ce să se întrețină între două proiecte.

Nu poți să faci proiecte de bandă rulantă, încât să-ți câștigi existența. Plus că există și o zonă a artelor spectacolelor care depinde foarte mult și de administrațiile locale – prin acele festivaluri, târguri de Crăciun, activități culturale exact unde și acele contracte se pierd, în special pentru artiști independenți care vin și sunt plătiți acolo. Și aici este o consecință a politizării culturii. Din faptul că sunt mulți artiști independenți care nu mai vând bilete. Pur și simplu, se duc la zilele orașului cutare, primesc niște bani de la primăria respectivă și publicul vine în număr mare pentru că este gratuit totul.

Cumva, toată ecuația asta financiară este rezolvată, dar în condițiile în care vine un OUG de genul acesta, totul se blochează. Acest OUG nu reduce propriu-zis un buget, pur și simplu blochează niște bani pe un anumit capitol bugetar, să nu se mai cheltuiască acolo. Dar, propriu-zis, acest OUG nu economisește bani, ci încearcă să prevină risipa de bani. Or, în momentul acesta, OUG-ul poate provoca un deficit bugetar pentru instituții de cultură și nu obține niciun fel de reducere de buget ci provoacă, dimpotrivă, pierderi. Mă întreb dacă, în afară de declarațiile politice, chiar s-a făcut un studiu la nivelul acestor instituții, teatru cu teatru, ce înseamnă, ce se câștigă, ce se pierde”, a conchis Alexandru Pătrașcu.

„Trebuie să ne gândim să reconfigurăm totul”

La rândul său, Marius Mihai Andrei, managerul Ateneului Național din Iași, a vorbit pentru GÂNDUL despre efectele negative ale OUG 52 asupra segmentului cultural, amintind aici plafonarea plăților, respectiv imposibilitatea achiziționării obiectelor de inventar necesare unei premiere de teatru.

„Este foarte clar că această ordonanță are efecte negative asupra segmentului cultural. Vorbesc acum din prisma instituției Ateneului Național din Iași – deoarece și noi și celelalte instituții suntem afectați din două direcții. Mă refer aici la plafonarea plăților, la media plăților din primele nouă luni, având în vedere faptul că cele mai multe evenimente se realizează la deschiderea stagiunii și la finalul de an și necesită plata unor colaboratori artistici externi.

Iar cea de-a doua ar fi imposibilitatea achiziționării obiectelor de inventar necesare unei premiere de teatru. Și aici includem costumele, elementele de decor. Norocul nostru este că, având mai multe piese de teatru în portofoliu, le putem împrumuta sau le putem închiria, pentru că asta nu s-a interzis încă. Sper să nu să ajungem și la interzicerea închieririlor. Acum, încă putem închiria de la firmele de specialitate.

Pe data de 7 decembrie 2025 avem premiera de teatru Enigma Otiliei și pentru a nu o suspenda, ne-am gândit la soluții legale cu care putem să mergem înainte. Ne vom da toată silința pentru a duce la bun sfârșit ceea ce am avut în plan, însă despre elemente de noutate pentru sfârșitul de an nu putem vorbi în situația actuală. Trebuie să ne gândim să reconfigurăm totul, astfel încât să nu avem foarte mulți colaboratori externi. Practic, să muncim mai mult pentru aceleași lucruri și pentru aceeași activitate”, a conchis Marius Mihai Andrei, managerul Ateneului Național din Iași.

„Noi nu facem șuruburi la teatru”

Florin Toma, directorul Teatrului Dramatic “Fani Tardini” din Galați recunoaște că OUG 52 reprezintă pur și simplu o decapitare a culturii. Acesta susține că, în momentul în care te afli în imposibilitatea să produci titluri noi, înseamnă că din momentul acela începi să-ți pierzi publicul.

„Odată ce blochezi posibilitatea de a angaja niște categorii de cheltuieli absolut esențiale, nu putem vorbi despre economie, este o decapitare. Din punctul ăsta de vedere, fiecare teatru își face o planificare în ceea ce privește regularitatea repertoriului, felul în care joacă spectacole și producțiile noi. Ca să-ți menții un public și să câștigi noi categorii de public, în primul și în primul rând trebuie să produci. Ai un public pe care îl rulezi și care așteaptă titluri noi. Dacă tu nu ai posibilitatea să produci titluri noi înseamnă că din momentul acela începi să-ți pierzi publicul.

În același timp – sunt și situații mai nefericite la alte teatre care nu mai pot programa nimic, pentru că nu pot angaja cheltuieli – au colaboratori externi care trebuiesc plătiți și în momentul acela tu ai paralizat toată activitatea. Teatrul devine o clădire goală, care nu mai are sens, nu mai produce nimic din punct de de vedere al unei valori în comunitate.

Toată povestea asta cu OUG 52 s-a suprapus cu plecarea la Festivalul Național de Teatru (FNT), un eveniment important pentru toată breasla teatrală din România, toată lumea își dorește să ajungă acolo. De foarte multe ori, cadrul legislativ este mai mult o ghiulea de picior decât un colac de salvare.”

„Anul viitor va fi jihad, este super descurajant”

„În acest moment, avem două palme date. Odată că mi se blochează, mi se interzice să fac cheltuială și a doua oară mi se plafonează cheltuielile pe care eu deja le am. Ori, noi am angajat niște cheltuieli care depășesc depășesc acest plafon. Înțeleg că trebuiesc făcute economii, dar n-a existat o consultare reală și cu breasla. Noi suntem aici pentru sănătatea spirituală, morală, educațională a acestei nații. Această breaslă trebuie să existe. Ea are un sens.

Teatrul nu se cuantifică în numărul de șuruburi. Rezultatele sau efectele noastre sunt de cu totul o altă natură. Noi oferim experiențe și asta este un aspect foarte greu de explicat unor oameni care se gândesc numai la cifre și la lucruri care se pot tăia, care sunt concrete. Adică, vorbim despre destinele unor instituții, a unor oameni, a unor programe. Ca să faci ce? – Anul viitor va fi jihad. Este super descurajant și la un moment dat cred că nimeni nu va mai vrea să facă această această magie, adică să scoată iepuri dintr-un joben, iepuri pe care nu-i mai ai.

Este total împotriva oricărei forme de dezvoltare. Adică, eu sunt de zece ani manager și simt că fac un pas înainte și doi înapoi. An de an se întâmplă câte-o gogoriță din asta. Mi se pare că este o bătaie de joc. În pandemie s-au deschis păcănelele și s-au ținut teatrele închise, deși teatrul este singurul loc în care există un protocol de comportament „, a conchis Florin Toma, directorul Teatrului Dramatic “Fani Tardini” din Galați.

„Vă rugăm, domnilor artiști și stimată doamnă cultură să luați o scurtă pauză”

Și Teodor Niță, directorul Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” și decan al Facultății de Arte din Galaţi a criticat OUG 52, precizând că are efecte devastatoare pentru segmentul cultural și educațional.

„Din punctul meu de vedere, mi se pare că Ministerul Culturii nu reacționează în niciun fel și nu nu simte gravitatea acestei situații. Această OUG este devastatoare pentru cultură, pentru că nu poți să pui cultura în pauză. Ei ne propun să tăiem de acolo de unde nu s-a dat nimic, așa că nu poți să faci economie acolo unde nu ai dat. Noi suntem subfinanțați total. Îmi pare rău să spun lucrul ăsta – dar ministrul Culturii este totuși artist – și să vii să mai faci și propuneri de genul dacă nu găsiți alte soluții poate două- trei zile de concediu fără plată pe lună ar fi salvatoare pentru economia României. Cum poți să propui așa ceva? Ce să-i spui unui artist? Întrerupe tu munca de creație vreo două – trei zile și după aia te reapuci.

Munca unui artist este continuă. Ce facem acum? – Vă rugăm, domnilor artiști și stimată doamnă cultură să luați o scurtă pauză, pentru că România pentru o perioadă n-are nevoie de cultură. Eu așa traduc lucrurile astea. Traducerea este pauză pe cultură. Mai mergem puțin din inerție, din cea mai rămas din urmă – adică niște proiecte pe care am apucat să le propunem să le semnăm înainte de venirea acestei ordonanțe – după care, dintr-o dată va fi un gol, un vid în care ne vom uita unii la alții și vom deschide ușile teatrului maneliștilor sau subculturii care vor dori să ne închiriezee sălile. Asta se va întâmpla.

Vorbesc din punctul de vedere al directorului de Operă. Trebui să trăim din ceva, va trebui să plătim gazul, lumina, paza, oamenii. Eu sunt și decanul Facultății de Arte din Galați și trebuie să vă spun faptul că zona culturii înseamnă și educație pentru noi toți. Și dacă închidem educația prin cultură și o deschidem către alte orizonturi vom reeduca populația într-un alt spirit. Oameni buni, nu poți taia de acolo de unde nu ai dat. Asta este poziția mea și o spun răspicat. Nu fac politică, nu am făcut niciodată și spune aceste lucruri din punctul de vedere a artistului, al directului de operă și al profesorului în domeniul artistic”, a conchis directorul Teatrului Național de Operă și Operetă din Galați.

Teatrul German din Timi șoara, protest față de OUG 52: „Echivalează cu blocarea completă a activității culturale”

Teatrul German de Stat Timișoara trage și el un semnal de alarmă cu privire la prevederile Ordonanței de urgență 52/2025 despre care spune că echivalează cu o paralizare totală a teatrelor, filarmonicilor și muzeelor din Rom ânia.

Reprezentanții teatrului amintesc că, potrivit art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998, toate cheltuielile destinate organizării proiectelor și programelor culturale se înregistrează exact la acest alineat bugetar. Prin urmare, aplicarea articolului XVII alin. (1) din OUG 52/2025 blochează în fapt activitatea artistică a teatrelor, operelor, filarmonicilor, muzeelor și caselor de cultură din întreaga țară.

„Cultura nu este un privilegiu, ci un drept constitu țional”

Teatrul German de Stat Timișoara solicită Guvernului României și Ministerului Culturii să intervină de urgență pentru clarificarea și corectarea ordonanței, prin exceptarea explicită a instituțiilor publice de cultură de la aceste restricții.

„ Această interdicție administrativ-bugetară, instituită fără o perioadă de tranziție și fără excepții pentru domeniul cultural, paralizează activitatea instituțiilor de cultură, imposibilitatea angajării oricărui fel de cheltuieli pentru activitatea de bază a acestor instituții făcând imposibilă derularea oricărui program cultural.

Cultura nu este un privilegiu, ci un drept constituțional. Blocarea prin ordonanță de urgență a mijloacelor de funcționare a instituțiilor de cultură nu reprezintă o soluție de echilibrare bugetară, ci o negare a misiunii statului de a proteja și promova cultura unei țări”, se arată în comunicatul semnat de Lucian Vărșăndan, managerul Teatrului German de Stat Timișoara.

Teatrul Masca: „Cultura nu este un moft și nu poate fi tratată ca o victimă colaterală a crizei bugetare”

Teatrul Masca și denunță public efectele devastatoare ale Ordonanței de Urgență nr. 52/2025 asupra culturii publice.

„Această ordonanță, prin blocarea cheltuielilor de la categoria „Bunuri și servicii” (alineatul „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”) – adică sursa din care se plătesc producțiile artistice, colaboratorii, cercetarea și programele culturale – lovește direct în inima activității noastre. În cazul Masca, un teatru mic și alternativ, dependent de colaborări și de proiecte artistice flexibile, efectul este echivalent cu anularea completă a misiunii pentru care existăm: aducerea teatrului și a artei în comunitățile cu acces limitat la cultură.

Această măsură nu apare într-un vid. Vine peste o realitate deja critică: toate teatrele din București funcționează de ani de zile în regim de interimat managerial, cu execuții bugetare extrem de mici în 2025, și plăți făcute la apropierea termenului de arierat – adică la 90 zile de la scandețele de plată!. Într-un sistem deja subfinanțat și fragil, O.U.G 52/2025 nu este doar o restricție temporară, ci un pas concret către colapsul culturii publice.

Cultura nu este un moft și nu poate fi tratată ca o victimă colaterală a crizei bugetare. Cultura este un drept constituțional, garantat de art. 33 din Constituția României, și o infrastructură vitală a democrației. În calitate de manager interimar al Teatrului Masca, îmi asum public această poziție: nu putem accepta ca printr-o ordonanță de urgență să fie pus lacăt pe cultura publică din România.”

Alte „măști”, aceeași „piesă” în cultura românească

Ministerul Culturii a anunțat că va iniția, împreună cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, un memorandum comun care să permită continuarea activităților culturale, în contextul aplicării Ordonanței de Urgență nr. 52/2025 privind restricțiile bugetare.

Potrivit instituției, cheltuielile pentru onorarii, premiere, expoziții, concerte și alte evenimente artistice vor putea fi efectuate în baza acestui memorandum, în interiorul bugetelor aprobate.

Pentru moment, lucrurile în zona culturală rămân însă pe nisipuri mișcătoare, iar perspectivele culturale viitoare stau sub semnul întrebării, în ceea ce privește contunuitatea unor spectacole și evenimente.

