În următoarele luni, șeful statului se confruntă cu o miză crucială: numirile șefilor la serviciile secrete, dar și la parchete. Fostul preşedinte Traian Băsescu apreciază că Nicușor Dan nu ar trebui să negocieze cu nimeni în ceea ce priveşte numirile în funcţiile de conducere de la serviciile de informaţii, dar și de la marile parchete.

Băsescu: NU e de negociat

„El este titularul desemnării şi nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui”, transmite fostul președinte. Fostul şef al statului consideră că aceeaşi regulă ar fi indicat să se aplice şi în cazul propunerilor de conducere la principalele parchete.

„Aici nu aş face nicio concesie, nu e de negociat. Trebuie să-l desemneze preşedintele până când nu este omul pe care preşedintele vrea să-l desemneze, nu face nici o numire, nici la marile parchete, nici la serviciile de informaţii”, a declarat Băsescu la România TV.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, săptămâna trecută, că numirile pentru funcţiile de directori ai SRI și SIE vor fi discutate cu partidele parlamentare, pentru a fi validate de Legislativ.

„În ceea ce priveşte şefii de servicii, pentru că preşedintele propune şi Parlamentul trebuie să voteze, tocmai din perspectiva acestei stabilităţi, nu cred că se va întâmpla să nu discutăm înainte, dimpotrivă, vom discuta astfel încât numirile să fie validate de Parlament”, a explicat şeful statului într-o conferinţă de presă susținută zilele trecute la Paris.

Nicuşor Dan a confirmat că are deja câteva propuneri: „Am nişte oameni pe care îi am în cap şi o să fie nişte discuţii şi o să aveţi nişte nume”. Întrebat dacă viitorii şefi ai SRI şi SIE vor proveni tot din politică, preşedintele a spus: „Să le mai nuanţăm”.

Surse politice: Numirile vor fi făcute ”la pachet”

Potrivit unor surse politice, numirea directorilor SRI şi SIE va fi discutată împreună cu desemnările pentru şefii marilor parchete. Pentru aceste poziţii ar exista, în prezent, între 4 şi 5 variante, iar unele dintre ele includ şi persoane cu afiliere politică.

În septembrie 2025, Nicuşor Dan a confirmat că are o „listă scurtă” de candidaţi pentru conducerea serviciilor de informaţii și că discuţiile se desfăşoară „în cadru restrâns”. Preşedintele a mai precizat că persoanele pe care le va desemna au un anumit profil, vor fi „oameni cu experienţă de viaţă, capabili să coordoneze mulţi oameni şi care să aibă o abilitate politică de a se mişca între foarte multe interese, multe legitime”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Lupta pentru șefia marilor parchete și a serviciilor de informații din România. Jocuri cu miză mare – SRI și SIE. Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor arunca România într-o criză majoră? Gândul prezintă 3 posibile scenarii, cu repercusiuni uriașe pe scena politică

Victor Ponta: „De când a venit Traian Băsescu președinte, a făcut un „pact cu diavolul”, cu rețeaua Soros”

Serviciile secrete se implică și în cultură. Ministrul András István Demeter se laudă cu un acord pe care l-a semnat cu directorul STS. “Un pas esențial”