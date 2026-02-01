Prima pagină » Actualitate » Băluță, atac frontal la Ciucu: „Prin țevile Termoenergetica nu curg lacrimile dânsului, curge apă”

01 feb. 2026, 20:48, Actualitate
În emisiunea Ora de Foc de la Antena 3, Daniel Băluță îi răspunde lui Ciprian Ciucu, primarul General al Capitalei:

„Se referea la mine, este un lucru principial că nu putem permite ca șantiere ineficiente să înceapă. Dacă le pornim, nu e normal să începem altele, am spus la Termoneregetica ca nu vom începe altele.

Vorbim direct, avem un dialog constructiv, pentru ca scopul meu este să rezolv problemele oamenilor. Prin țevile de la Termoenergetica nu curg lacrimile dansului, curge apă. PSD-ul este de partea oamenilor: nu vor mai exista alte măsuri repersive, nu alături de noi. Chestiile astea nu pot să continue. Guvernul Bolojan are mari probleme”, a fost declarația lui Daniel Băluță la adresa Primarului General al Capitalei.

Daniel Băluță a mai vorbit despre starea sa de sănătate, dar și de despre, „otrăvirea” cu mercur și cu arsenic.

„Sunt mai bine și sunt convins că în urmatoarele luni vi fi mult mai bine. Am avut parte de medici deosebiti. Intr-un timp scurt lucrurile vor intra in normal.

Arsenic în sânge, arsenic in urina, mercur în sânge. Este un Dumnezeu în tot ceea ce se întâmplă in jurul nostru, m-am simtit foarte rau, am avut si alte tipuri de complicații, dar oameni mânati de o forta pozitiva m-au determinat sa merg pe acest drum, ca sa identific care este problema”.

