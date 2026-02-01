Farul Constanţa a învins, duminică, pe teren propriu, scor 4-1, liderul campionatului Universitatea Craiova, în etapa a 24-a din Superligă.

Universitatea Craiova a primit patru goluri în premieră în acest sezon intern. Craiovenii veneau după șapte etape consecutive fără înfrângere și aveau patru victorii la rând fără gol primit.

Liderul Superligii, umilit la Ovidiu! Alibec: „Am venit ca și cum nici n-am plecat”

Farul are două victorii și un egal în ultimele trei etape. Gazdele au marcat în premieră patru goluri în acest campionat.

„O victorie foarte frumoasă. Băieții au făcut un meci extraordinar. 3-0 la pauză și cărțile erau deja făcute.

Am venit ca și cum nici n-am plecat. M-au primit foarte bine. Am foarte mulți prieteni aici, și jucători, și conducere, și în oraș. Am fost primit foarte bine. De vreo câțiva ani nu m-am mai uitat prin presă. Nu m-a afectat foarte mult ce s-a scris, în schimb familia mea era afectată. Am decis să plec și să mă întorc acasă.

Da, am făcut o alegere greșită (n.r. – transferul la FCSB), dar a fost alegerea mea, nu regret nimic. Așa a fost să fie și important este că am revenit acasă, sunt bine, am marcat și mă bucur că am reușit să îmi ajut echipa.

„Dinamo este asemănătoare cu Craiova”

Este o luptă foarte strânsă la play-off. Sunt foarte multe echipe cu aproape aceleași puncte. Trebuie să luăm fiecare meci în parte, să reușim să câștigăm, cum am făcut-o în această seară, indiferent cu cine jucăm.

Dinamo este asemănătoare cu Craiova. Joacă fotbal, își dorește să câștige campionatul, dar noi am demonstrat că suntem buni împotriva echipelor de sus și sperăm să facem un meci mare”, a explicat Denis Alibec, la Prima Sport.

În meciurile anterioare am marcat multe goluri, astăzi nu am reușit. Trebuie să muncim, să analizăm și să ne îmbunătățim. Dar nu pot spune că nu sunt mândru de jucătorii mei pentru modul în care au luptat și pentru cum au jucat de la un capăt la altul al meciului, în stilul nostru

Filipe Coelho, antrenor U. Craiova

Povestea distrugerii echipei Unirea Urziceni, gloria fotbalului ialomițean