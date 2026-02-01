Prima pagină » Actualitate » Mesajul lui Simion către antreprenorii români: „Trebuie să avem Ministerul de Externe și de Comerț Exterior”

Mesajul lui Simion către antreprenorii români: „Trebuie să avem Ministerul de Externe și de Comerț Exterior”

01 feb. 2026, 20:28, Actualitate
Mesajul lui Simion către antreprenorii români: „Trebuie să avem Ministerul de Externe și de Comerț Exterior”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), împreună cu Comisia pentru antreprenoriat și turism din Camera Deputaților, a organizat duminică, 1 februarie, la Palatul Parlamentului, Forumul antreprenorilor români din diaspora.

Evenimentul a adus laolaltă sute de antreprenori, investitori și profesioniști români stabiliți în străinătate, interesați să se întoarcă în țară și să se implice în dezvoltarea economică a României.

Președintele AUR, George Simion, a salutat implicarea și spiritul antreprenorial al românilor din diaspora și a evidențiat rolul esențial pe care aceștia îl joacă în economiile statelor occidentale.

„Astăzi nu îmi imaginez cum s-ar descurca Spania, Italia, Germania și alte țări din Uniunea Europeană fără românii noștri. Sunt o parte importantă a economiei de acolo și îi felicit pentru felul în care mulți dintre ei au avut curaj și și-au deschis propriile afaceri, și-au luat soarta în mâini și au decis să fie proprii lor stăpâni”, a declarat liderul AUR.

Antreprenorii români din diaspora, reuniți la Parlament la un forum dedicat investițiilor

George Simion a mai anunțat că o viitoare guvernare AUR ar avea ca prioritate reformarea instituțiilor statului, cu accent pe consolidarea relațiilor economice și culturale cu diaspora românească.

„În viitoarea guvernare AUR, care trebuie să vină cât mai curând, de Ministerul de Externe nu o să se ocupe doar diplomații și nu o să fie doar Ministerul Afacerilor Externe.

Trebuie să avem Ministerul de Externe și de Comerț Exterior. Pentru că relațiile economice, mai ales în acești ani, sunt cele mai importante. (…) Voi puteți lega și voi o faceți deja cele două lumi, cele două țări, țara adoptivă și România. Produsele românești trebuie să ajungă în comunitățile românești din străinătate.

Datorită unor oameni curajoși, datorită unor oameni harnici, lucrul ăsta se întâmplă. Se poate întâmpla și mai mult, și mai bine, iar acolo trebuie să intervină statul. În a permite produselor românești să fie competitive, în a investi în depozite și rețele de distribuție, ca ceea ce ne face pe noi mândri, ca alimentele, produsele, inclusiv tehnologice, produse în România, să ajungă, în primul rând, în celelalte țări ale Uniunii Europene”, a afirmat președintele AUR, George Simion.

AUTORUL RECOMANDĂ

George Simion protestează la Curtea de Argeș alături de localnicii care nu au apă potabilă de patru luni: „Bolojan o ține în brațe pe Buzoianu”

George Simion: „Unul dintre motivele pentru care Nicușor Dan a fost numit președinte a fost inclusiv semnarea acordului Mercosur”

Recomandarea video

Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Digi24
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Cancan.ro
Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + mirajul Pro TV
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Adevarul
Nota de plată după 10 ani de Brexit: Cum au „înghețat” investitorii economia Marii Britanii
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Click
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
Digi24
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
Cancan.ro
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Un nou studiu schimbă tot ce știam despre modul în care funcționează memoria

Cele mai noi

Trimite acest link pe