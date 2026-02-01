Mesajul lui Simion către antreprenorii români: „Trebuie să avem Ministerul de Externe și de Comerț Exterior”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), împreună cu Comisia pentru antreprenoriat și turism din Camera Deputaților, a organizat duminică, 1 februarie, la Palatul Parlamentului, Forumul antreprenorilor români din diaspora.

Evenimentul a adus laolaltă sute de antreprenori, investitori și profesioniști români stabiliți în străinătate, interesați să se întoarcă în țară și să se implice în dezvoltarea economică a României.

Președintele AUR, George Simion, a salutat implicarea și spiritul antreprenorial al românilor din diaspora și a evidențiat rolul esențial pe care aceștia îl joacă în economiile statelor occidentale.

„Astăzi nu îmi imaginez cum s-ar descurca Spania, Italia, Germania și alte țări din Uniunea Europeană fără românii noștri. Sunt o parte importantă a economiei de acolo și îi felicit pentru felul în care mulți dintre ei au avut curaj și și-au deschis propriile afaceri, și-au luat soarta în mâini și au decis să fie proprii lor stăpâni”, a declarat liderul AUR.

Antreprenorii români din diaspora, reuniți la Parlament la un forum dedicat investițiilor

George Simion a mai anunțat că o viitoare guvernare AUR ar avea ca prioritate reformarea instituțiilor statului, cu accent pe consolidarea relațiilor economice și culturale cu diaspora românească.

„În viitoarea guvernare AUR, care trebuie să vină cât mai curând, de Ministerul de Externe nu o să se ocupe doar diplomații și nu o să fie doar Ministerul Afacerilor Externe.

Trebuie să avem Ministerul de Externe și de Comerț Exterior. Pentru că relațiile economice, mai ales în acești ani, sunt cele mai importante. (…) Voi puteți lega și voi o faceți deja cele două lumi, cele două țări, țara adoptivă și România. Produsele românești trebuie să ajungă în comunitățile românești din străinătate.

Datorită unor oameni curajoși, datorită unor oameni harnici, lucrul ăsta se întâmplă. Se poate întâmpla și mai mult, și mai bine, iar acolo trebuie să intervină statul. În a permite produselor românești să fie competitive, în a investi în depozite și rețele de distribuție, ca ceea ce ne face pe noi mândri, ca alimentele, produsele, inclusiv tehnologice, produse în România, să ajungă, în primul rând, în celelalte țări ale Uniunii Europene”, a afirmat președintele AUR, George Simion.

