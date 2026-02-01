Prima pagină » Actualitate » Ce spune Baluță despre “otrăvirea” cu Arsenic: “A existat sistematic o expunere”

Ce spune Baluță despre "otrăvirea" cu Arsenic: "A existat sistematic o expunere"

01 feb. 2026
Ce spune Baluță despre "otrăvirea" cu Arsenic: "A existat sistematic o expunere"

Daniel Băluță a fost invitat la emisiunea Ora de Foc, de la Antena 3. El a vorbit despre starea sa de sănătate, dar și de despre, „otrăvirea” cu mercur și cu arsenic.

„Sunt mai bine și sunt convins că în urmatoarele luni vi fi mult mai bine. Am avut parte de medici deosebiti. Intr-un timp scurt lucrurile vor intra in normal.

Arsenic în sânge, arsenic in urina, mercur în sânge. Este un Dumnezeu în tot ceea ce se întâmplă in jurul nostru, m-am simtit foarte rau, am avut si alte tipuri de complicații, dar oameni mânati de o forta pozitiva m-au determinat sa merg pe acest drum, ca sa identific care este problema.

Cat de des ati fost expus?

Cel mai probabil, eu însumi sunt medic, am fost socat de situație și, ca atare, am început să caut foarte mult. A existat sistematic o expunere. Am spus public, ca am aflat.

Lucrurile acestea m-au determinat să fiu extrem de analitic si în momemtul în care voi fi convins, voi spune public asta. NU vreau sa ma victimizez.

Ati facut plangere penala?
Prefer să am extrem de multe date, ca sa pot prezenta concret și coherent, să fiu extrem de rezervat.

M-a schimbat întâmplarea asta, m-a făcut mai bun, mai tolerant”, a declarat Daniel Băluță.

