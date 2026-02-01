Prima pagină » Actualitate » Schimbări majore la nivelul Europei pentru permisul de conducere la vârste înaintate

01 feb. 2026, 20:22, Actualitate
Au revenit discuțiile despre permisul de conducere la vârste înaintate la nivelul Europei, pe fondul statisticilor care indică riscuri crescute în trafic și al presiunii publice pentru măsuri mai ferme.

Unele state au introdus deja controale medicale periodice ori reînnoiri mai dese, însă altele păstrează un sistem permisiv, fără astfel de verificări obligatorii după obținerea permisului de conducere, relatează Ziarul Românesc.

Permisul de conducere la vârste înaintate

Momentan nu există un sistem unic european de evaluare a șoferilor vârstnici. Fiecare țară își poate stabili propriile reguli, iar încercările de a impune un cadru comun la nivelul Uniunii Europene au întâmpinat rezistență.

Mai exact, statele europene aplică modele diferite. Unele cer controale medicale periodice după o anumită vârstă, iar altele introduc reînnoiri mai frecvente ale permisului, în anumite țări acesta rămâne valabil pe termen nedefinit, fără a fi nevoie de evaluări suplimentare.

Diferențele sunt alimentate de o realitate incomodă: îmbătrânirea populației crește numărul șoferilor seniori, iar autoritățile sunt prinse între două obiective care intră adesea în conflict: siguranța rutieră și menținerea mobilității pentru persoanele în vârstă.

În Elveția, șoferii trebuie să facă, de la 75 de ani, un control medical la fiecare doi ani pentru a-și păstra permisul. Italia aplică un sistem de reînnoire periodică, cu verificări mai frecvente după 70 de ani, iar în alte țări discuția se poartă mai ales la nivel politic și social, fără schimbări obligatorii pentru toți.

