Două accidente rutiere au avut loc în Antalya și Burdur, provocând moartea a 16 persoane.

Un autocar cu 34 de persoane s-a răsturnat la marginea drumului după ce a derapat pe o șosea în Antalya, fiind ucise 9 persoane (printre care și șoferul) și fiind rănite alte 25. Șapte dintre răniți sunt în stare critică, a declarat guvernatorul provincial Hulusi Sahin.

Autocarul se deplasa din vestul țării spre Antalya, o provincie care atrage numeroși turiști pe toată durata anului, inclusiv din România. Accidentul ar fi fost provocat din cauza condițiilor meteo.

Caorabilul a devenit alunecos din cauza ploii.

Alte șapte persoane au fost ucise într-un al doilea accident rutier din Burdur, pe autostrada dintre Antalya și Isparta. Accidentul s-a produs din cauza unei coliziuni. Cinci persoane au fost rănite, raportează agenția de știri DHA.

