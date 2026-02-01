Prima pagină » Actualitate » Ninsoarea face ravagii pe drumul express Craiova-Pitești. Nu este niciun utilaj de deszăpezire și șoferii sunt disperați

Ninsoarea face ravagii pe drumul express Craiova-Pitești. Nu este niciun utilaj de deszăpezire și șoferii sunt disperați

01 feb. 2026, 21:03
Ninsoarea căzută duminică a creat probleme majore pe Drumul Expres Craiova–Pitești, unde carosabilul a rămas acoperit de zăpadă, în lipsa utilajelor de deszăpezire. Șoferii reclamă condiții periculoase de trafic.

Traficul pe Drumul Expres Craiova–Pitești se desfășoară cu dificultate, după ce ninsoarea din cursul zilei a transformat șoseaua într-un traseu periculos. Mai mulți conducători auto au semnalat că pe tronson nu se intervine cu utilaje de deszăpezire, deși stratul de zăpadă s-a depus rapid, iar vizibilitatea a scăzut considerabil.

Haos pe Drumul Expres Craiova–Pitești: ninsoarea a prins autoritățile nepregătite

Situația este cu atât mai gravă cu cât Drumul Expres Craiova–Pitești este una dintre arterele intens circulate din sudul țării, folosită zilnic de mii de șoferi. Lipsa deszăpezirii ridică semne de întrebare privind modul în care administratorii drumului sunt pregătiți pentru sezonul rece.

Până la această oră, autoritățile nu au oferit explicații oficiale privind absența utilajelor de deszăpezire. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza și să evite deplasările neesențiale, până la îmbunătățirea condițiilor de trafic.

