„Bulă și Ștrulă dau BAC-ul la limba română. La final, discută:

– Bulă, ce ai scris?

– Nimic! Am dat foaia goală.

– Vai, Doamne, ce dezastru!

– De ce, Ștrulă?

– Or să zică ăștia că iar am copiat unul după altul.”