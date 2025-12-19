O dronă rusească de spionaj Orlan-10 a fost descoperită în Turcia. Este al doilea incident de acest fel în această săptămână

Autoritățile din Turcia au descoperit o dronă de recunoaștere Orlan-10, de fabricație rusească, într-o zonă rurală din nord-vestul Turciei. Este al doilea incident aerian de acest fel raportat în această săptămână, anunță presa turcă.

Drona a fost găsită pe un câmp din cartierul Çubuklubala din districtul İzmit din Kocaeli, vineri, după ce locuitorii locali au alertat autoritățile. Cercetările de la fața locului au arătat că drona era intactă, iar specialiștii lucrează acum pentru a stabili dacă aceasta a fost doborâtă, a suferit o defecțiune tehnică sau a efectuat o aterizare de urgență.

Această descoperire vine în urma unui alt eveniment aerian semnificativ de luni, când avioane de vânătoare F-16 ale Forțelor Aeriene Turce au interceptat și doborât o dronă neidentificată care a încălcat spațiul aerian turcesc în apropierea provinciei centrale Çankırı.

Orlan-10, o dronă rusească de recunoaștere

Orlan 10 este o dronă cu rază medie de acțiune, dezvoltată pentru armata rusă și utilizată pe scară largă în zonele de conflict, precum Ucraina și Siria. Acestea sunt folosite în grupuri coordonate de două sau trei drone pentru a îndeplini misiuni integrate. Una dintre ele efectuează de obicei recunoaștere vizuală sau electronică, alta poate efectua bruiaj sau interceptare a semnalelor, iar a treia poate transmite informații către centrele de comandă.

