Prima pagină » Actualitate » Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei kilogramul. Și străinii îl cumpără

Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei kilogramul. Și străinii îl cumpără

19 dec. 2025, 17:32, Actualitate
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei kilogramul. Și străinii îl cumpără
sursa foto: Agrointeligenta

Gheorghe, un fermier din Oltenița, județul Călărași, a reușit să transforme o banală întâmplare într-o afacere profitabilă, punând pe piață un soi special de usturoi, care se comercializează chiar și cu 100 de lei pe kilogram.

Totul a început în urmă cu opt ani, atunci când Gheorghe a cumpărat câteva căpățâni mari de usturoi de la un trecător și le-a plantat în grădină. Spre surprinderea sa, el a descoperit că era vorba de usturoiul Elefant, un soi cu căței mari, cu aroma mai blândă și un gust ușor dulceag, ce nu provoacă arsuri la stomac, specifice altor tipuri de usturoi, scrie Agrointeligența.

De atunci, gospodarul cultivă acest soi deosebit în solarul său și pe terenurile sale, obținând recolte de circa 300-400 kg pe sezon. Căpățânile ating adesea mari greutăți, unele chiar până la 800 de grame, fapt ce îl diferențiază clar pe piață.

sursa foto: Agrointeligenta

sursa foto: Agrointeligenta

Iar succesul său depășește granițele țării, astfel că produsul lui Gheorghe și-a găsit deja clienți în străinătate, fiind exportat către Israel, iar anul acesta, fermierul a primit oferte și în Germania. În țară, usturoiul Elefant se vinde cu 80-100 de lei kilogramul, iar cererea depășește oferta disponibilă.

Gheorghe spune că nu este un fermier mare.

„Am o casă la țară cu 1.000 de metri pătrați, am acolo un solar de 120 de metri pătrați și alte două bucăți de pământ pe care cultiv acest usturoi„.

Dar recoltele sale nu stau mult pe stoc. Sunt vândute direct de la poarta fermei sau prin anunțuri online, iar producătorul susține găsește mereu cumpărători.

Autorul recomandă:

Unde trebuie ținut usturoiul, de fapt: În frigider sau în cămară? Greșeala pe care mulți români o fac

Recomandarea video

Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Cancan.ro
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
ADHD în viața de zi cu zi: ce îngreunează concentrarea și ce ajută, concret
INEDIT Victime colaterale ale protestului fermierilor din Bruxelles: Un BMW s-a blocat în cartofii deversați de fermieri
17:40
Victime colaterale ale protestului fermierilor din Bruxelles: Un BMW s-a blocat în cartofii deversați de fermieri
MĂRTURII Ce făcea Ilie Bolojan la Revoluție. Mărturia premierului
17:19
Ce făcea Ilie Bolojan la Revoluție. Mărturia premierului
VIDEO Tramvaiul pe „valuri” din București. Imagini incredibile cu un Imperio care aproape că se rupe din cauza șinelor strâmbe de pe Calea Rahovei
17:18
Tramvaiul pe „valuri” din București. Imagini incredibile cu un Imperio care aproape că se rupe din cauza șinelor strâmbe de pe Calea Rahovei
FLASH NEWS Juriștii USR din Parlament au filmat un clip prin care presează DNA să-i ancheteze din nou pe magistrați: „Trebuie să vină să-i ia și pe ei”
17:13
Juriștii USR din Parlament au filmat un clip prin care presează DNA să-i ancheteze din nou pe magistrați: „Trebuie să vină să-i ia și pe ei”
SHOWBIZ  Ce au scos Dorel Vișan și Gheorghe Turda din alimentație: „Otrava din farfurie”
17:06
 Ce au scos Dorel Vișan și Gheorghe Turda din alimentație: „Otrava din farfurie”
Justiție capturată… de ONG-uri. După ce au chemat oamenii în stradă să protesteze „spontan”, Declic și Funky Citizens sunt chemate de Bolojan să pună umărul la schimbarea legilor justiției
17:03
Justiție capturată… de ONG-uri. După ce au chemat oamenii în stradă să protesteze „spontan”, Declic și Funky Citizens sunt chemate de Bolojan să pună umărul la schimbarea legilor justiției

Cele mai noi