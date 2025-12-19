Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei kilogramul. Și străinii îl cumpără

Gheorghe, un fermier din Oltenița, județul Călărași, a reușit să transforme o banală întâmplare într-o afacere profitabilă, punând pe piață un soi special de usturoi, care se comercializează chiar și cu 100 de lei pe kilogram.

Totul a început în urmă cu opt ani, atunci când Gheorghe a cumpărat câteva căpățâni mari de usturoi de la un trecător și le-a plantat în grădină. Spre surprinderea sa, el a descoperit că era vorba de usturoiul Elefant, un soi cu căței mari, cu aroma mai blândă și un gust ușor dulceag, ce nu provoacă arsuri la stomac, specifice altor tipuri de usturoi, scrie Agrointeligența.

De atunci, gospodarul cultivă acest soi deosebit în solarul său și pe terenurile sale, obținând recolte de circa 300-400 kg pe sezon. Căpățânile ating adesea mari greutăți, unele chiar până la 800 de grame, fapt ce îl diferențiază clar pe piață.

Iar succesul său depășește granițele țării, astfel că produsul lui Gheorghe și-a găsit deja clienți în străinătate, fiind exportat către Israel, iar anul acesta, fermierul a primit oferte și în Germania. În țară, usturoiul Elefant se vinde cu 80-100 de lei kilogramul, iar cererea depășește oferta disponibilă.

Gheorghe spune că nu este un fermier mare.

„Am o casă la țară cu 1.000 de metri pătrați, am acolo un solar de 120 de metri pătrați și alte două bucăți de pământ pe care cultiv acest usturoi„.

Dar recoltele sale nu stau mult pe stoc. Sunt vândute direct de la poarta fermei sau prin anunțuri online, iar producătorul susține că găsește mereu cumpărători.

