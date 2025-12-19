Prima pagină » Actualitate » Cât costă cea mai scumpă casă de la munte. Se află în Bran

19 dec. 2025, 16:43, Actualitate
Iată cât costă cea mai scumpă proprietate pe care o poți găsi în România în zona montană, scoasă la vânzare. Cea mai scumpă vilă care se poate cumpăra iarna aceasta într-o zonă montană din România se poate găsi în apropierea Castelului Bran. Aceasta costă aproape 3 milioane de euro, însă promite un nivel de lux rar întâlnit.

Astfel, viitorul proprietar o va putea folosi ca reședință sau va putea face din ea un business pentru cazarea turiștilor care vin se bucure de una dintre cele mai cunoscute obiective din România.

Proprietatea include sală de cinema private cu ecran 4K adus din SUA și canapele făcute pe comandă în Italia, zonă de SPA cu piscină placată cu marmură, lumini cu sensor, jazcuzzi pentru 20 de persoane, saună uscată și saună umedă, precum și o cramă izolată fonic în care tot mobilierul este realizat din lemn masiv. Zona de divertisment este completată de o masă de billiard, una de ping-pong și multe altele. Nu lipsește însă nici sala de fitness și nici un spațiu care poate fi amenajat va teren de pickleball.

De asemenea, livingul are șemineu și un tavan înalt de 6,5 metri, iar în zona de dining există o masă de stejar masiv adusă din Georgia și realizată dintr-o singură bucată de lemn, potrivit anunțului de vânzare publicat pe platforma Imobiliare.ro. Exteriorul are și el elemente inedite. La intrare sunt scări cu încălzire în pardoseală și o ușă pivotantă monumentală. Un râu traversează terenul și în apropierea lui a fost amenajată o terasă acoperită. Există chiar și un iaz populat cu pești Koi.

Astfel, la prețul de 2.999.000 de euro, proprietatea este cea mai scumpă care se poate găsi în România în zona montană. Chiar și așa poate fi considerată „un chilipirîn comparație cu imobiliarele de lux din stațiuni celebre din afară.

