275 lei pe lună în plus la pensie pentru acești pensionari români, începând cu data de 1 aprilie 2026

Românii din Marea Britanie vor primi mai mulți bani. Guvernul britanic a confirmat faptul că începând cu aprilie 2025, pensia de stat și alte beneficii sociale vor fi majorate. Este vorba despre pensionarii romani cu vechime in piața muncii.

Bani mai mulți în 2026 pentru pensionarii din Marea Britanie

Datorită mecanismului numit „Triple Lock” (care garantează că pensiile cresc cu cea mai mare valoare dintre: inflație, creșterea salariului mediu sau 2,5%), pensionarii din Marea Britanie vor vedea o creștere importantă.

Majorare estimată este de aproximativ 4,8% începând cu 1 aprilie 2026. Așadar, pentru cei care primesc noua pensie de stat (printre care se numără și destui romani), aceasta este estimată să crească cu peste 570£ pe an.

Potrivit celor mai recente date publicate de Oficiul Național de Statistică (ONS), salariul mediu total, incluzând bonusurile, a crescut cu 4,8% între lunile mai și iulie 2025 – ușor peste estimarea anterioară de 4,7%. În consecință, guvernul a stabilit că pensia de stat se va majora cu același procent, începând din primăvara anului 2026.

În cazul celor care primesc vechea pensie de bază, suma va ajunge la 184,90 lire pe săptămână, echivalentul a 9.614,80 lire pe an.

La un simplu calcul aflăm că suma se va majora cu 275 de lei pe lună.

