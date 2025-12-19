Ce oraș european este considerat cel mai bun loc din lume pentru mâncare

Un oraș european este considerat cel mai bun loc din lume pentru mâncare. Potrivit topul realizat de experți în domeniu, Napoli este pe primul loc. Pentru realizarea studiului au fost analizate sute de mii de evaluări din zeci de mii de orașe din întreaga lume.

Statistica a fost realizată pe baza a aproape 500.000 de evaluări din 17.073 de orașe din întreaga lume, potrivit Express. În top 10 sunt nu mai puțin de șase orașe italiene și doar două locuri din afara Europei. În top 30, apar și metropole din Asia, America de Nord și America de Sud.

Un oraș european, fruntaș

Datorită preparatelor sale emblematice precum pizza, lasagna și macaroane, Napoli a ocupat primul loc. Pe doi este Milano, renumit pentru risotto și panettone. Bologna a obținut locul trei având produse de top precum spaghetele bolognese, ragu și tortellini.

Paris, Viena, Osaka și Mumbai au reușit să intre în top 10 strecurând-se printre orașele italiene Florența, Roma și Torino. În schimb, în top 30 apar și orașe mari de pe alte continente. New York, New Orleans, San Francisco, Chicago și Philadelphia reprezintă SUA (America de Nord), iar Guadalajara aduce în clasament bucătăria mexicană.

Celebrul sushi din Japonia este bine reprezentat prin orașele Osaka, Tokyo și Kyoto.

Din Asia mai apar în top 30 orașele Ho Chi Minh City, Bangkok, Singapore, Istanbul și Gaziantep.

De asemenea, Lima, capitala statului Peru, reprezintă America de Sud.

Nu în cele din urmă, au fost bine plasate orașe europene precum Barcelona, Madrid, Amsterdam, Genova, Nisa, Catania și Lisabona.

Primele 30 de orașe căutate de gurmanzi

Iată primele 30 de orașe cele mai bune pentru mâncare: Napoli, Milano, Bologna, Florența, Mumbai, Roma, Paris, Viena, Torino, Osaka, Madrid, New York, Genova, Nisa, Lima, Jakarta, Kyoto, Gaziantep, Ferrara, New Orleans, Catania, Singapore, Veneția, Istanbul, Tokyo, San Francisco, Lisabona, Guadalajara, Chicago și Philadelphia.

Surprinde faptul că niciun oraș din Marea Britanie nu a prins top 30.

Totodată, experții nu au plasat în clasament orașe din România.

RECOMANDAREA AUTORULUI