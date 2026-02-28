Bărbat din Dâmbovița, reținut după ce a intrat peste o femeie și a amenințat-o cu moartea fiindcă nu i-a aprobat cererea de prietenie pe Facebook

Un bărbat de 48 de ani a fost reținut după ce a intrat noaptea în casa unei femei din comuna dâmbovițeană Nucet și a amenințat-o cu moartea fiindcă nu îi aprobase cererea de prietenie pe Facebook.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița, incidentul a avut loc miercuri.

„Risc iminent” pentru viața femeii

„Cercetările au reliefat faptul că bărbatul, la data de 25 februarie, în jurul orei 23:50, ar fi pătruns, fără drept, în locuința unei femei de 41 de ani, din comuna Nucet, și ar fi constrâns-o pe aceasta, prin amenințare cu suprimarea vieții, să îi accepte cererea de prietenie pe o platformă de socializare, creându-i astfel o stare de temere victimei.

În urma întocmirii formularelor de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea femeii de 41 de ani și a fiicei sale, de 17 ani, să fie pusă în pericol, fiind emise două ordine de protecție provizorii cu valabilitate 120 de ore”, precizează IPJ Dâmbovița.

De asemenea, cu acordul victimelor, a fost dispusă monitorizarea electronică a bărbatului, prin montarea unui dispozitiv de supraveghere electronică.

Conform unor surse judiciare, bărbatul și femeia de 41 de ani în locuința căreia a pătruns acesta avuseseră în trecut o relație de concubinaj.

Pe numele agresorului a fost deschis dosar penal pentru violare de domiciliu, șantaj și amenințare. Pe parcursul zilei de vineri, cel în cauză va fi prezentat magistraților, pentru dispunerea unei măsuri preventive.

